LIVE Paolini-Linette, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’insidia della veterana polacca verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del torneo WTA di Miami tra Jasmine Paolini e la polacca Magda Linette. Quarto confronto diretto tra le due con l’azzurra sotto 2-1 che ha colto l’unico successo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La vincente del match troverà il semifinale una tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Florida da numero 7 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana per la prima volta in stagione ha trovato tre vittorie consecutive superando la slovacca Sramkova, la tunisina Jabeur e la giapponese Osaka. Jasmine ha bisogno di punti importanti in vista delle pesantissime cambiali rappresentate dalle finali di Roland Garros e Wimbledon.

Dal canto suo Linette, trentatreenne di Poznan (Polonia), è giunta ai quarti di finale a margine dei successi in due parziali sulle russe Pavlyuchenkova ed Alexandrova, sulla ceca Fruhvirtova e sull’americana Gauff. Dal gioco solido e lineare la veterana polacca, numero 34 del mondo, se in giornata può impensierire numerose top 20 del ranking WTA.

Il quarto di finale del torneo WTA di Miami tra Jasmine Paolini e la polacca Magda Linette sarà il secondo match sul campo principale dopo Monfils-Korda ed inizierà in ogni caso non prima delle 19.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!