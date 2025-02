Jasmine Paolini torna ad allenarsi in campo: si pensa a Indian Wells e a Miami

Le lacrime e la paura sono già parte del passato. Jasmine Paolini ha ripreso quest’oggi ad allenarsi in campo a Dubai, dopo quanto accaduto alcuni giorni fa nel WTA1000 degli Emirati Arabi Uniti. La sfida persa contro l’americana Sofia Kenin, condizionata dalla distorsione alla caviglia del piede destro a inizio secondo set, aveva destato preoccupazione.

Un incidente che, nei fatti, ha condannato alla sconfitta l’azzurra, impossibilitata a muoversi come avrebbe voluto e costretta alcune ore dopo a ritirarsi dal torneo di doppio dove era impegnata con Sara Errani. Oggi però si è rivista in campo la toscana, con voglia di scambiare e sorridente.

In sostanza, il peggio sempre ormai alle spalle e c’è voglia di giocare, pensando ai prossimi tornei che saranno decisamente importanti. Si parla del Sunshine Double, ovvero della doppietta Indian Wells-Miami, dove la tennista allenata da Renzo Furlan vuole dimostrare a se stessa e agli altri di non essere una capitata per caso tra le prime dieci giocatrici del mondo.

In California si inizierà il 5 marzo e si terminerà il 16, mentre in Florida lo schedule va dal 18 al 30 del mese citato. Jasmine spera di ritrovare quella condizione che le aveva permesso di rivaleggiare contro giocatrici molto forti nel 2024. Da notare come quest’oggi la nostra portacolori si sia allenata con una cavigliera precauzionale.

VIDEO ALLENAMENTO JASMINE PAOLINI