LIVE Arnaldi-Nakashima, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: il sopravvissuto azzurro punta gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Matteo Arnaldi e l’americano Brandon Nakashima. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione in perfetta parità. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi di finale uno tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Ben Shelton.

Arnaldi, ventiquattrenne sanremese, si presenta all’incontro da numero 35 ATP dopo aver superato all’esordio in tre set il padrone di casa Kovacevic ed in due parziali il russo Rublev. In questa stagione il ligure vanta i quarti di finale a Dallas e le semifinali a Delray Beach, a conferma del feeling con il cemento americano. Sfida non impossibile per l’azzurro, che va a caccia di un risultato di prestigio nel primo 1000 stagionale.

Dal canto suo Nakashima, ventitreenne di San Diego (California, Stati Uniti d’America), arriva alla sfida a margine della sola vittoria in due parziali sull’australiano Hijikata. Testa di serie numero 32 del torneo è stato infatti esentato dal primo turno. Dal gioco solido e potente, fa del servizio e del dritto le sue armi principali.

La sfida di turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Matteo Arnaldi e l’americano Brandon Nakashima sarà il terzo incontro sul Court 2 dalle 19.00 dopo Van de Zandschulp-Cerundolo ed Hurkacz-De Minaur. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!