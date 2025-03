L’Italia continua a scalare il ranking UCI: ai piedi del podio, grandi balzi di Ganna e Tiberi. Milan al top

L’Italia continua a scalare il ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese ha infatti scavalcato la Danimarca e si è issato al quarto posto con all’attivo 12.930,53 punti, tenendosi alle spalle i Paesi Bassi (11.863,29) e la Francia (11.738,85). Il balzo in avanti di un gradino è frutto degli eccellenti risultati ottenuti alla Tirreno-Adriatico: Filippo Ganna e Antonio Tiberi sul podio della generale alle spalle dello spagnolo Juan Ayuso, quattro vittorie di tappe (la cronometro di Ganna, la stoccata di Andrea Vendrame e le due volate di Jonathan Milan).

Il Belgio è saldamente al comando con 22.680,72 punti, ampiamente davanti a Slovenia (17.576,14) e Spagna (15.240,43). Con questo scenario ci si presenterà alla Milano-Sanremo, in programma sabato 22 marzo: la prima Classica Monumento della stagione si preannuncia spettacolare come sempre e l’Italia potrà giocarsi due carte importanti come Ganna (apparso in grande forma anche in salita) e Milan (in caso di arrivo allo sprint) per tornare a imporsi sul traguardo di via Roma.

Nonostante i due successi ottenuti nella Corsa dei due Mari, Jonathan Milan ha perso un paio di posizioni ed è scivolato al quattordicesimo posto nella classifica individuale. Il velocista friulano resta il migliore italiano, ma attenzione ai grandi balzi in avanti di Antonio Tiberi (26mo, 11 posizioni guadagnate) e Filippo Ganna (36mo, risalito di 31 piazze). In top-50 anche Giulio Ciccone (40mo) e Diego Ulissi (50mo), mentre Alberto Bettiol è retrocesso di sei posizioni ed è 51mo. In top-100 anche Luca Mozzato (73mo), Christian Scaroni (83mo) e Lorenzo Fortunato (99mo).

Lo sloveno Tadej Pogacar è il dominatore della classifica individuale e ha quasi settemila punti di vantaggio nei confronti del belga Jasper Philipsen, che ha sorpassato il connazionale Remco Evenepoel. Lo svizzero Marc Hirschi si è issato al quinto posto, superando l’australiano Ben O’Connor e inserendosi alle spalle dell’olandese Mathieu van der Poel. Il danese Jonas Vingegaard è scivolato in nona piazza, venendo scavalcato dallo sloveno Primoz Roglic e dall’eritreo Biniam Girmay.

RANKING UCI (al 18 marzo)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 12.080

2. Jasper Philipsen (Belgio) 5.125

3. Remco Evenepoel (Belgio) 5.064

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.258

5. Marc Hirschi (Svizzera) 3.624

6. Ben Alexander O’Connor (Australia) 3.479,81

7. Primoz Roglic (Slovenia) 3.391

8. Biniam Girmay (Eritrea) 3.255

9. Jonas Vingegaard (Danimarca) 2.996,57

10. Enric Mas (Spagna) 2.842

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Jonathan Milan 2.527,86

26. Antonio Tiberi 1.999

36. Filippo Ganna 1.717,67

40. Giulio Ciccone 1.613

50. Diego Ulissi 1.424

51. Alberto Bettiol 1.419

73. Luca Mozzato 1.190

83. Christian Scaroni 1.040

99. Lorenzo Fortunato 892

104. Matteo Trentin 878

108. Vincenzo Albanese 854,5

122. Edoardo Zambanini 794

126. Giulio Pellizzari 784

148. Filippo Zana 700,14

171. Edoardo Affini 586,57

172. Davide Piganzoli 581

185. Filippo Baroncini

193. Giovanni Aleotti 529,71

196. Simone Velasco 519

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 22.680,72

2. Slovenia 17.576,14

3. Spagna 15.240,43

4. Italia 11.863,29

5. Paesi Bassi 11.863,29

6. Francia 11.738,85

7. Danimarca 11.546,76

8. Gran Bretagna 11.043,86

9. Australia 10.899,19

10. USA 9.622,49