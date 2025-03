Larissa Iapichino: “Tamberi e Jacobs ci hanno insegnano a credere nei sogni. Gli esperimenti nel lungo…”

Larissa Iapichino è stata tra le protagoniste della conferenza stampa ufficiale che ha anticipato l’inizio degli Europei Indoor di atletica, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. L’azzurra si presenta all’appuntamento con grandi ambizioni, dopo aver conquistato l’argento nella rassegna continentale al coperto di due anni fa e agli ultimi Europei outdoor di Roma.

La toscana, che ha sfiorato il podio alle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà chiamata a duellare con la tedesca Malaika Mihambo nel salto in lungo dopo essersi espressa in un buon 6.86 a Padova ed è sembrata pimpante ai microfoni: “Siamo una squadra giovane, con tanti talenti, e c’è una grande atmosfera. È sempre un piacere gareggiare in un campionato d’Europa, non vedo l’ora. Sento il clima del gruppo nella squadra italiana, prendiamo ispirazione da chi come Tamberi e Jacobs ci ha insegnato a credere nei nostri sogni“.

La 22enne, attesa dalle qualificazioni di venerdì mattina per meritarsi l’ingresso alla finale di sabato sera, ha poi proseguito: “Il lungo è tecnica, precisione, abilità e anche per questo la penso come il fuoriclasse greco Tentoglou, cioè che non siano positivi gli esperimenti di allargare la zona di battuta. Cosa ho imparato da mamma Fiona May? Ha vinto tanto (anche gli Euroindoor di Valencia ‘98, n.d.r.) e mi ha suggerito di crescere un passo alla volta, di saltare bene e poi i risultati arrivano da sé“.