La giovane promessa Margherita Castellani: “I 200 metri la gara preferita, ma farò anche 100 e 400”

Margherita Castellani è stata ospite di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La perugina classe 2008 rappresenta uno dei talenti più interessanti della velocità femminile italiana, come dimostra lo splendido argento nei 200 agli Europei U18 della scorsa estate ed il recente record nazionale allieve dei 200 indoor con 23.63 ad Ancona.

“Io ho cominciato a fare atletica molto presto, a quattro anni e mezzo. Diciamo che l’atletica è sempre stata nella mia vita e nella mia infanzia, perché mia sorella faceva atletica ed io ho passato molto tempo con lei anche vedendo le sue gare nei weekend. È l’unico sport che io abbia mai fatto e non saprei nemmeno immaginarmi in un altro sport. Ho cambiato parecchie società e poi finalmente ho trovato quella giusta. Sono felice della mia scelta“, racconta la 16enne umbra.

“I 200 sono sicuramente la mia specialità preferita. Poi ovviamente ho provato anche altro, però il 200 mi piace proprio tanto. Io non ho una bellissima partenza, quindi mi viene anche meglio rispetto magari al 100 o al 60. È sicuramente la specialità che preferisco. La mia altezza? È da un po’ che non mi misuro e ultimamente sono cresciuta parecchio, però l’ultima volta ero circa 1,65“, dichiara Castellani.

Sugli obiettivi in vista della stagione all’aperto: “Quest’anno oltre al 200 volevo provare anche qualche 400, visto che nella passata stagione anche in staffetta ai Mondiali U20 di Lima ero andata bene. Continuerò comunque a fare anche i 100 ed i 200. L’obiettivo è migliorarmi, spero in tutte le specialità. Se mi concentrerò più su 200 e 400 rispetto a 100 e 200? Vedremo come andrà, però spero di sì“.

Sulla difficoltà nel conciliare la scuola con gli allenamenti e le gare: “Per ora non è un problema, anche perché da poco sono nel progetto studente-atleta (che garantisce alcune agevolazioni come le interrogazioni programmate e qualche assenza giustificata) quindi sono un po’ più agevolata. Devo capire un attimo come organizzarmi ma non è un problema“.

La giovane promessa azzurra non ha dubbi infine quando le viene chiesto il suo sogno nel cassetto: “Sicuramente la partecipazione alle Olimpiadi. Sarà scontato ma è così“. Questo e molto altro nella video intervista integrale a Margherita Castellani e al suo allenatore, nella puntata di Sprint2u.