Karate: Clio Ferracuti e Matteo Avanzini si esaltano nella Premier League di Hangzhou. Italia in ballo per 5 podi

La seconda giornata di eliminatorie si è ufficialmente conclusa in quel di Hangzhou, dove è in corso la seconda tappa della Premier League 2025 di karate.

Sui tatami cinesi, Clio Ferracuti e Matteo Avanzini hanno compiuto due ottimi percorsi che li hanno portati rispettivamente in finale per l’oro e per il bronzo.

Nei +68 kg l’azzurra è stata travolgente sin dal round robin: vittorie contro la turca Gaballa e la cipriota Giamouki per poi accedere ai quarti e in semifinale dove a cedere il passo a Clio Ferracuti sono state la portoghese Rita Oliveira e la spagnola Maria Torres.

Bene anche Matteo Avanzini, negli +84 kg. Il portacolori dell’Italia ha superato la prima fase trovando abbrivio per superare, ai quarti di finale, l’ucraino Ryzvan Talibov: arrivato in semifinale, poi, Avanzini ha ceduto al georgiano Merabi Gelashvili venendo “relegato” a una delle finali per il terzo posto.

Domani giornata conclusiva. L’Italia sarà protagonista in 5 finali: Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Danilo Greco e lo stesso Avanzini si giocheranno il gradino più basso del podio, mentre Clio Ferracuti andrà per la vittoria di categoria.