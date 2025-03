Jasmine Paolini fissa l’obiettivo per Miami: “Migliorare il mio tennis, condizioni non semplici in Florida”

Non è un’annata, finora, tanto semplice per Jasmine Paolini. Dopo un 2024 magico, la toscana deve fare i conti col peso delle aspettative, non potendo più recitare il “comodo” ruolo della sorpresa nel massimo circuito internazionale di tennis, ma dovendo se possibile elevare il proprio gioco per fare strada nei tornei. La pesante sconfitta negli ottavi di finale del WTA1000 di Indian Wells, contro la russa Liudmila Samsonova, ha posto l’accento sulle difficoltà dell’italiana.

Cercherà di progredire la giocatrice allenata da Renzo Furlan nel secondo e ultimo atto del Sunshine Double, ovvero a Miami. Ne ha parlato Jasmine nel Media-Day: “A volte bisogna fare meglio quello che si faceva l’anno scorso. È un processo di crescita che non si ferma mai, ce lo hanno insegnato nella storia i vari Federer, Nadal e Djokovic. Ogni anno si miglioravano e per stare lì devi cercare ulteriori progressi, questo è l’obiettivo che abbiamo. Altrimenti si torna indietro, nemmeno si resta fermi. Siamo tutte a buon livello secondo me, nel tennis femminile può accadere di tutto ed è bene stare sempre all’erta“, le sue parole a Sky Sport.

La 29enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana farà il proprio esordio dal secondo turno, giocando contro la slovacca Rebecca Sramkova, a segno nel primo turno contro l’altra azzurra Lucrezia Stefanini: “Miami è un torneo difficile da giocare, c’è sempre tanto vento soprattutto sui campi esterni. Arriviamo da Indian Wells in condizioni differenti e palline completamente diverse, con una superficie molto veloce. Non ho giocato sul centrale, sugli altri campi c’è tanto vento, spazio e si fa fatica. Spero di poter disputare un buon torneo“, ha dichiarato Paolini.

“Il nostro primo obiettivo è stare bene fisicamente, ho avuto un infortunio a Dubai che sembrava molto più serio di quello che era. La storta c’è stata, sono stata un po’ ferma ma ora sono contenta di stare bene. Speriamo di continuare a migliorarci, non è facile perché sicuramente ci sono più aspettative anche se si cercano di tenere basse“, ha concluso la nostra portacolori.