LIVE Bellucci-Tseng, ATP Miami 2025 in DIRETTA: chi vince trova Tsitsipas

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno di Mattia Bellucci contro il cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng. Parte anche il secondo Masters 1000 della stagione ATP 2025, è tempo del Miami Open!

Partita da vincere per l’azzurro, ma assolutamente non facile. Di fronte un giocatore ex promessa del tennis orientale, il classe 2001 al momento è numero 115 del mondo ma è appena rientrato da un infortunio che l’aveva fatto ripartire da capo nel circuito maggiore. Tseng si è qualificato battendo Moro-Canas (SPA) e Darwin Blanch (USA), solo al tie break del 3° set.

Bellucci arriva da una sconfitta in due parziali patita per mano di Kovacevic nel Challenger di Cap Cana, all’esordio. Così come era stata molto netta quella contro Watanuki nel 1° turno di quali a Indian Wells. L’ultima vittoria dell’azzurro risale ad Acapulco, quando sconfisse Eubanks prima di essere ripescato in MD e perdere con 4 match point a favore contro Davidovich.

Quella sconfitta evidentemente ha segnato il cammino dell’azzurro, che dopo l’exploit di Rotterdam ha effettivamente tirato un po’ il fiato: quantomeno stando ai risultati. Quest’oggi l’occasione è ghiotta, vincendo il lombardo si porterebbe in 67^ posizione virtuale e di nuovo in top 70, posizione utile per essere direttamente in tabellone nei 1000 di Madrid e Roma, ma di questo se ne parlerà.

Per chi vince c’è Tsitsipas. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno di Mattia Bellucci contro il cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng. Si parte dopo Osorio-Mboko dalle 16, vi aspettiamo!