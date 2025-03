Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Sant Vicenç de Castellet-Montserrat Mil·lenari: orari, altimetria, tv, favoriti. Altra sfida tra Roglic ed Ayuso

Secondo arrivo in salita consecutivo per il Giro di Catalogna 2025. Quarta tappa: Sant Vicenç de Castellet-Montserrat Mil·lenari, sarà ancora spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO QUARTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2025

Giornata da tracciato movimentato e tantissimi saliscendi nella prima parte, ma che prevede due GPM nel finale. Si scalano il Turó del Puig, seconda categoria di 5,1 chilometri al 5,4%, e soprattutto l’arrivo in quota di Montserrat Mil·lenari, prima categoria di 8,8 chilometri al 6,6% di pendenza media.

ALTIMETRIA

CALENDARIO GIRO DI CATALOGNA 2025

Giovedì 27 marzo 2025

Sant Vicenç de Castellet-Montserrat Mil·lenari (188,7 km)

Partenza: ore 12.15

Arrivo: ore 17 circa

PROGRAMMA GIRO DI CATALOGNA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

FAVORITI

Attesa per una nuova sfida tra coloro che ieri sono rimasti divisi da pochissimi centimetri. Come a La Molina scontro tra Primoz Roglic e Juan Ayuso: lo sloveno vuole riscattarsi, lo spagnolo vuole gestire il margine e aumentare il vantaggio in classifica generale. Proveranno ad inserirsi come terzi incomodi Mikel Landa, Lenny Martinez, Lennert Van Eetvelt, Enric Mas ed Egan Bernal.