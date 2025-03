Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols: orari, altimetria, tv, favoriti. Volata in apertura

Sarà probabilmente una volata ad aprire il Giro di Catalogna 2025, corsa a tappe del calendario World Tour che oggi vede in scena la prima frazione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2025

Si parte e si arriva a San Feliu de Guixols dopo quasi 180 chilometri. Un tracciato movimentato da tanti saliscendi propone due salite nei primi chilometri. Si scalano nella prima parte di giornata il Col de Begur, 4,3 chilometri al 4,1 % di pendenza media, e Alt de Santa Pellaia, 5,9 chilometri al 3,9 % di pendenza media. Poi un primo passaggio sul traguardo ed il tracciato finale completamente pianeggiante.

CALENDARIO GIRO DI CATALOGNA 2025

Lunedì 24 marzo 2025

Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols (178,6 km)

Partenza: ore 12.50

Arrivo: ore 17 circa

PROGRAMMA GIRO DI CATALOGNA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.15 in abbonamento su Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Frazione dedicata ai velocisti, non ce ne sono tanti al via della corsa a tappe iberica. Il più atteso potrebbe essere l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), che alla Milano-Sanremo si è dimostrato in un buono stato di forma, cogliendo una gran quinta piazza. A sfidarlo il ceco Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), il neerlandese Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) ed il neozelandese Corbin Strong (Israel – Premier Tech).