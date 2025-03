Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Banyoles-Figueres: orari, altimetria, tv, favoriti. Attesa per una seconda volata

Il Giro di Calogna 2025 prosegue con la seconda tappa e probabilmente anche oggi ci sarà una nuova volata con gli sprinter protagonisti. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO SECONDA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2025

Si parte da Banyoles e ci sarà una discesa verso il traguardo intermedio Medinyà dopo una decina di chilometri. Ai 30 km c’è il traguardo volante di L’Escala. Trentacinque chilometri pianeggianti fino all’inizio della salita del Coll Puig del Pení (4 km al 4,6%), che sarà poi seguita subito dopo dal Coll de Sant Pere de Rodes (7,6 km al 6,5%). Da questo momento ci saranno 80 chilometri abbastanza pianeggianti, con a parte un tratto di quindici chilometri molto ondulato. Si arriva dunque a Figueres per lo sprint finale.

ALTIMETRIA

CALENDARIO GIRO DI CATALOGNA 2025

Martedì 25 marzo 2025

Banyoles-Figueres (177,3 km)

Partenza: ore 13.00

Arrivo: ore 17 circa

PROGRAMMA GIRO DI CATALOGNA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.15 in abbonamento su Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Il britannico Matthew Brennan si presenta da grande favorito dopo la vittoria di ieri. Il velocista del Team Visma | Lease a Bike è sicuramente uno degli uomini nuovi negli sprint mondiali. Sicuramente l’australiano Kaden Groves cercherà di prendersi la rivincita. Fari puntati anche sul neozelandese Corbin Strong, sul francese Dorian Godon e sull’olandese Marijn Van Den Berg. L’Italia si affida soprattutto ad Andrea Vendrame.