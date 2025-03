Francesco Friedrich invincibile anche a Lake Placid! Il tedesco è di nuovo campione del mondo nel bob a 2

Francesco Friedrich. Sempre Francesco Friedrich. Fortissimamente Francesco Friedrich. Nella leggenda. Il fuoriclasse nativo di Pirna si è aggiudicato la gara di bob a 2 valevole per i Campionati Mondiali 2025 in corso di svolgimento a Lake Placid (Stati Uniti).

Sul budello dello Stato di New York il tedesco classe 1989 ha conquistato il suo 17° titolo iridato (tra prove singole e di squadra) che va ad aggiungersi a 4 medaglie d’oro olimpiche e 14 Sfere di Cristallo tra bob a 2 e bob a 4. La gara di Lake Placid (che si è conclusa in una tripletta teutonica) ha riproposto l’ennesimo duello tra Francesco Friedrich e Johannes Lochner, con quest’ultimo che ha tentato la rimonta finale, ma fermandosi a 3 centesimi dal rivale.

Francesco Friedrich, infatti, ha concluso la sua gara con il tempo complessivo di 3:39.32 nelle 4 manche (54.64, 55.11, 54.60 e 54.60) con 3 soli centesimi di vantaggio su Johannes Lochner (54.74, 55.15, 54.52 e 54.52), mentre completa il podio l’ennesimo tedesco, Adam Ammour (54.80, 55.28, 54.79 e 54.79) a 83.

Quarta posizione per lo statunitense Frank Del Duca (54.90, 55.35, 54.87 e 55.26) a 1.06, quinta per lo svizzero Michael Vogt (55.36, 55.54, 55.32 e 55.55) a 2.45, mentre è sesto il britannico Brad Hall (55.52, 55.88, 55.15 e 55.42) a 2.65.

Settima posizione per il sud-coreano Kim Jinsu (55.38, 55.92. 55.35 e 55.53) a 2.86, ottava per il romeno Mihai Cristian Tentea (55.51, 55.97, 55.49 e 55.48) a 3.23, quindi nona per lo statunitense Kristopher Horn (57.23, 55.40, 55.00 e 55.09) a 3.40, mentre completa la top10 lo svizzero Cedric Follador (55.46 56.11, 55.58 e 55.67) 3.50.

Si ferma in 13a posizione il nostro Patrick Baumgartner (55.67 nella prima mance, 56.16 nella seconda, 55.74 nella terza e 55.69 nella manche conclusiva) con un distacco complessivo di 3.94.