Milano Cortina 2026, la pista di bob è ormai pronta! C’è la data di fine lavori

Entra nel vivo la volata finale per la realizzazione dello Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo, che ospiterà tra meno di un anno le gare di bob, skeleton e slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La pista è ormai quasi pronta e verrà consegnata come da programma il 15 marzo, in attesa della pre-omologazione prevista il 24 marzo (al termine delle operazioni di ghiacciatura del tracciato) che darà il via libera ai primi test degli atleti.

Ieri mattina si è svolto un nuovo sopralluogo dei vertici di Simico e CIO, in cui erano presenti anche funzionari della Regione Veneto e delle varie Federazioni, per verificare lo stato d’avanzamento dei lavori. “La visita è andata molto bene, gli osservatori internazionali hanno preso atto dello stato di avanzamento del lavoro: per loro è sorprendente, per noi no. Il nostro programma prevedeva che saremmo arrivati qui, ora, e ci siamo“, ha dichiarato l’amministratore di Società infrastrutture Milano Cortina e commissario di governo per le opere olimpiche.

Il commissario Fabio Saldini ha poi commentato così il presunto sabotaggio avvenuto nella notte tra il 20 ed il 21 febbraio: “La vicenda dei danneggiamenti della settimana passata, che non riguarda solamente il tubo, è affrontata adeguatamente dalle forze dell’ordine“.

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha fatto il punto della situazione: “I lavori procedono puntualmente secondo e la consegna dello Sliding Centre, la pista che tra un anno esatto ospiterà le gare di bob, skeleton e slittino dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, è prevista per il 15 marzo. Siamo entrati nella fase finale, quella più intensa: nelle prossime settimane vedremo il completamento di questa infrastruttura straordinaria. I lavori non sono ancora terminati: siamo all’ultima ‘curva’, probabilmente la più delicata, ma oggi posso affermare, con il sostegno e l’apprezzamento dei membri del CIO, che tutte le basi sono state poste affinché il bob di Cortina sia un autentico successo, e l’impianto possa diventare lo scenario di competizioni di alto livello“.