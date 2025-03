Federica Brignone come Deborah Compagnoni: le verrà intitolata una pista da sci!

A coronamento della miglior stagione della sua carriera, in cui si è fregiata di due medaglie mondiali ed è in corsa per imporsi in tre Coppe del Mondo di specialità oltre ad aver ormai ipotecato la Sfera di Cristallo, arriva un’altra bella soddisfazione per Federica Brignone. Domenica 30 marzo Courmayeur renderà infatti omaggio alla fuoriclasse valdostana con l’inaugurazione ufficiale di una pista di sci a lei intitolata.

La pista 14 del comprensorio sciistico di Courmayeur, che porterà per sempre il nome della sciatrice azzurra, parte da quota 2.260 metri a Col Checrouit e si snoda per circa 1.500 metri sul versante Checrouit, con una pendenza massima del 45%, un dislivello di 370 metri ed un’omologazione nazionale e internazionale per tre discipline. Un riconoscimento importante per la 34enne nativa di Milano, che in passato era già stato riservato anche ad un’altra leggenda dello sci alpino italiano come Deborah Compagnoni (a Santa Caterina Valfurva).

“Sono orgogliosa ed emozionata di questo splendido riconoscimento. Ringrazio il sindaco di Courmayeur e il Presidente della Courmayeur Mont Blanc Funivie. Non vedo l’ora di provarla e invito tutti a venire a sciare sulla Pista 14 Federica Brignone a Courmayeur“, il commento di Brignone.

Così Roberto Rota, sindaco di Courmayeur: “Federica è cresciuta sportivamente parlando a Courmayeur e su queste piste. Intitolare uno di questi tracciati a lei è ovviamente un tributo più che dovuto e anche una grande fierezza per noi e per la località. Inoltre, sappiamo quanto Federica sia legata a queste montagne e questo ci riempie di orgoglio: è la miglior ambasciatrice che Courmayeur possa desiderare“.

Luca Rossi, Presidente della Courmayeur Mont Blanc Funivie, ha dichiarato: “Intitolare una pista a Federica Brignone è per noi un onore e un riconoscimento alla sua incredibile carriera. Federica è una fonte di ispirazione per tutti gli appassionati di sci, soprattutto per i più giovani che vedono in lei un esempio da seguire. Fede ci ricorda quotidianamente che la perseveranza e la passione possono portare a traguardi straordinari, e siamo felici che il nome della nostra più grande atleta possa risuonare sui pendii di Courmayeur al sole del Monte Bianco dove è nata sciisticamente nello sci Club Courmayeur“.