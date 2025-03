Lewis Hamilton non si scompone: “Un cambiamento ci ha sorpreso. Ferrari molto diversa dalla Mercedes”

Lewis Hamilton ha chiuso in ottava posizione la sua prima sessione di qualifica da pilota Ferrari e dovrà dunque scattare dalla quarta fila al via del Gran Premio d’Australia 2025, round d’apertura della nuova stagione di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Albert Park, il sette volte campione iridato si è inserito subito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc in un sabato molto negativo per la Scuderia di Maranello a Melbourne.

“Sono soddisfatto dei progressi che abbiamo fatto nel corso del weekend, perché giorno dopo giorno abbiamo ottimizzato la vettura e l’abbiamo portata in una posizione migliore. Sono stato molto lontano in diverse aree, perché la macchina si comporta in modo molto diverso rispetto alla Mercedes che ho guidato per tantissimi anni, per cui c’è voluto parecchio tempo per abituarmi e cominciare ad avere fiducia nella vettura“, dichiara Hamilton a fine giornata.

“Penso di essere arrivato abbastanza vicino a Charles alla fine, e questo è un aspetto positivo. Siamo un po’ più lontani rispetto alle aspettative e dobbiamo capire perché. Abbiamo avuto difficoltà nel Q3, in realtà. Io avevo delle gomme usate nel primo giro, ma erano piuttosto buone fino all’ultima curva“, racconta il pilota britannico sempre ai microfoni di Sky Sport.

Sull’ultimo time-attack del Q3: “Con le gomme nuove, nell’ultimo tentativo, stavo andando bene, ma poi è cambiata la direzione del vento ed è calata la temperatura. Il bilanciamento è cambiato totalmente, come dal giorno alla notte e questo ci ha sorpreso. Ma penso che sia stato lo stesso per tutti. Penso però che abbiamo margine di crescita“.