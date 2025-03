F1. “Ferrari, svegliati!” La figuraccia della doppia squalifica è il culmine di un avvio di 2025 da incubo

Il 26 agosto 1989, al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, nel box della Lotus fu stappata una bottiglia di champagne. Affondati da problemi di ogni tipo, dall’asfittico motore Judd a un telaio totalmente inefficace, Nelson Piquet e Satoru Nakajima avevano entrambi mancato la qualificazione alla gara del giorno successivo.

Con il suo humor tipicamente britannico, il capo meccanico Bob Dance andò a reperire una bottiglia “di quello buono” per celebrare l’accaduto. Mai, nella gloriosa storia del team, si era verificata una situazione del genere. Piquet, un guascone sempre pronto a raccogliere qualsiasi occasione ironica, non si tirò indietro e festeggiò a sua volta, tramutando un momento sportivamente drammatico in un atto goliardico.

Buttiamola sul ridere, perché ieri la Ferrari ha vissuto qualcosa di simile. Mai, in 1.127 Gran Premi validi per il Mondiale di F1, un team aveva patito due squalifiche nella stessa gara per ragioni diverse! Una situazione senza precedenti! Tragicomica, se la si vuole vedere con un occhio benevolo. Inaccettabile, se si vuole restare seri (come si dovrebbe, ma è difficile esserlo di fronte a tanta assurdità). Inaccettabile soprattutto se si pensa a quali sono state le ambizioni e le dichiarazioni del Cavallino Rampante a inizio anno.

Il sogno iridato si sta tramutando nello scenario onirico di chi sta sì dormendo, ma ha mangiato pietanze decisamente troppo pesanti per il suo stomaco. Sì, c’è stata la vittoria della Sprint cinese, ma è stato l’unico momento sereno di un sonno tormentato e, ieri, tendente all’incubo. La brutta performance di Melbourne, le prestazioni insoddisfacenti nel GP di Shanghai, conclusosi con questa doppia squalifica, caratterizzano un avvio ben più accidentato del previsto.

Verrebbe da dire: “sveglia, Ferrari!”. Non si possono fare figure del genere e già dal Giappone bisognerà riscattarsi. Nella speranza che il dormiente sia vigile, o quantomeno abbia digerito l’ingombrante cena ingurgitata poco prima del GP d’Australia.