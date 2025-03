Elisa Balsamo vince il Trofeo Binda: “Ho visto un varco sulla sinistra di Longo Borghini, mi sono fidata”

Elisa Balsamo ha vinto il Trofeo Binda, prestigiosa Classica del panorama ciclistico femminile. La portacolori della Lidl-Trek si è imposta sul traguardo di Cittiglio al termine di uno splendido sprint, dove è riuscita a regolare l’ungherese Blanka Vas e la britannica Cat Ferguson, dopo che in precedenza erano entrate in azione anche Elisa Longo Borghini e Demi Vollering.

La 27enne piemontese ha trionfato in provincia di Varese per la seconda volta consecutiva, la terza in carriera considerando anche la stoccata del 2022. Si tratta del 30mo successo da professionista per l’azzurra, che tre settimane fa aveva dettato legge in due tappa della Comunitat Valenciana.

Elisa Balsamo ha poi espresso la propria dichiarazione ai microfoni di InBici: “Questa corsa è stata incredibile e difficile. Vincere in Italia è sempre speciale e oggi è stato un giorno perfetto”. In volata si è quasi toccata con Elisa Longo Borghini: “Ho visto un piccolo varco sulla sinistra, so che lei è un persona molto corretta, sono passata senza timore perché so che non avrebbe mai chiuso. La conosco bene, abbiamo corso insieme come compagne per tanti anni, ci fidiamo una dell’altra anche se indossiamo maglie diverse“.

Elisa Longo Borghini ha fatto un’incursione dicendo: “Sono di ferro“. Un passaggio sulla Coppa Italia delle Regioni: “Sono molto contenta, è un bel progetto iniziato poco fa e per me è un onore essere leader in questo momento. Punterò a vincere questa classifica, vedremo come saranno le prossime gare“.