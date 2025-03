Eczacibasi Istanbul-Milano, quando si gioca il ritorno? Orario, programma, tv

Dopo la sfida d’andata disputata il 4 marzo all’Allianz Cloud, Milano affronterà l’Eczacibasi Istanbul nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. L’appuntamento è per giovedì 13 marzo alle ore 16.00 italiane nella metropoli turca per un nuovo confronto davvero pirotecnico che deciderà chi si qualificherà alla semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra Conegliano e il Developres Resovia.

Si preannuncia un nuovo titanico confronto dopo il primo atto andato in scena nel capoluogo lombardo, le ragazze di coach Stefano Lavarini saranno chiamate a un’autentica magia nella fornace del Burhan Felek Salonu per meritarsi l’ingresso tra le migliori quattro società del Vecchio Continente dopo il secondo posto della passata stagione. Grande attesa per il testa a testa rovente tra le due bomber, ovvero Paola Egonu e Tijana Boskovic.

Milano dovrà stare molto attenta alle schiacciatrici Kathryn Plummer e Hande Baladin e alle centrali Sinead Jack-Kisal e Dana Rettke. A guidare il sestetto italiano ci saranno anche la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, la centrale Anna Danesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO VOLLEY

Giovedì 13 marzo

Ore 16.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su canali Sky (palinsesto dettagliato da definire)

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.