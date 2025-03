Djokovic raggiunge un record di Nadal e rilancia: “Padel più facile del tennis. Il futuro…”

Novak Djokovic ha sconfitto l’australiano Rinky Hijikata e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Miami, ma a fare notizia è il record raggiunto dal fuoriclasse serbo sul cemento statunitense: 410 vittorie in tornei di questo livello, eguagliando il riscontro dello spagnolo Rafael Nadal. Il numero 5 del mondo annovera 40 titoli, 59 finali, 78 semifinali in questa categoria nata nel 1990.

Il 37enne ha così rialzato la testa dopo tre sconfitte consecutive e ora se la dovrà vedere con l’argentino Camilo Ugo Carabelli in quella che sarà la sua 502ma partita nei Masters 1000: “Sono ovviamente entusiasta di competere per continuare a giocare ai massimi livelli quando gioco in questo modo. Ovviamente è sempre un piacere quando torni in una città fantastica come Miami dopo sei anni di assenza e ho avuto così tante persone al primo match, quindi sono davvero, davvero grato per il loro supporto”.

Hanno avuto una vasta eco anche alcune dichiarazioni su pickleball e padel: “Il futuro, a mio modo di vedere è nei racquet club, ossia in quelle strutture che comprendono tennis, padel e pickleball. Penso che la crescente popolarità del pickleball in questo Paese (gli USA, n.d.r.), e quella del padel a livello globale, siano così importanti da non poter essere ignorate. Il padel, per esempio, è uno sport ideale per gli amatori che non hanno mai tenuto una racchetta in mano. È più facile imparare a giocare a padel che a tennis, certamente. Ed è divertente, democratico, coinvolgente. Quindi penso che il futuro dei circoli sia sicuramente un ibrido tra tutti questi sport. A livello professionale, competitivo, non sono sicuro che possa accadere la stessa cosa. Ma perché no?“.

Il 24 volte Campione Slam ha poi proseguito: “Resto convinto che il tennis sia il re di tutti gli sport con racchetta, attrae più persone e attenzione e vanta grandi tornei con una enorme tradizione. Ma gli altri due sono sport relativamente nuovi, quindi sarà interessante vederne l’ascesa nei prossimi anni. Il padel, peraltro, è già cresciuto molto rapidamente, arrivando al Centrale del Roland Garros, per esempio. Chissà che un giorno non si possa vedere una competizione mista di sport con racchetta, sarebbe divertente… Possiamo provare tutti a cimentarci in sport diversi e vedere come ci comportiamo… Inoltre ho letto, ma credo che tutti abbiano letto, i report che dicono che le persone che praticano sport con racchetta vivono più a lungo. Quindi, lancio un appello: praticate gli sport con racchetta (ride, n.d.r.)“.