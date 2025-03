Novak Djokovic attaccato da un suo ex sparring-partner: “Odioso in allenamento e carino davanti alle telecamere”

Novak Djokovic non sta vivendo un periodo entusiasmante dal punto di vista dei risultati nel massimo circuito internazionale e proverà a cambiare il trend nel Masters1000 di Miami. Fuori dal campo arrivano però delle dichiarazioni che stanno facendo discutere gli appassionati.

Il riferimento è a quanto affermato dal tennista francese Jules Marie che, nel podcast Match Point, ha portato una sua testimonianza: “C’è stato un tempo in cui ho ricoperto il ruolo di sparring partner di Nole al Roland Garros. Nel 2021 ho giocato cinque volte contro di lui e in tutte le occasioni s’è comportato in maniera veramente pessima”, ha rivelato.

“È stato un incubo. Si avvertiva un’aria di tensione a ogni scambio e se mandavo una palla a un metro e mezzo di distanza da lui, allora non la giocava neanche e mi lanciava occhiatacce, come a dire che se lo avessi fatto di nuovo mi avrebbe sbattuto fuori dal campo“, ha dichiarato il transalpino.

Il francese ha poi aggiunto: “Quando nel 2023 ci siamo incontrati a Melbourne, agli Australian Open, io non ero più uno sparring partner ma un potenziale avversario. E quando le telecamere ci hanno ripreso il suo atteggiamento nei miei confronti è cambiato notevolmente: è stato gentile, s’è fermato a parlare, ha fatto l’amico, la persona che sa di non potersi permettere comportamenti sopra le righe. Insomma, tutta un’altra persona rispetto a quella degli allenamenti del 2021. Cosa possiamo dedurre? Che è una persona falsa, che cambia a seconda del contesto“.