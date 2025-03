Combinata nordica, a Oslo le prime gare su Large Hill della storia femminile

Ultimo giro di giostra per la Coppa del Mondo femminile 2024-25 di combinata nordica, che sarà la prima branca delle discipline nordiche a vivere il proprio epilogo. L’atto conclusivo del massimo circuito rosa andrà in scena a Holmenkollen (Norvegia) nel weekend del 15 e 16 marzo.

Sarà tuttavia un momento storico per la disciplina, poiché per la prima volta si disputeranno delle gare su trampolino grande. La dinamica è stata fortemente voluta dal comitato organizzatore e dalla federazione norvegese (particolarmente solerte nel promulgare la piena parità sessuale sia nel salto che nella combinata nordica).

Si salterà, dunque, sull’Holmenkollenbakken. Bisognerà sperare che il meteo sia clemente, perché talvolta il vento sa essere molto infido. Comunque sia, il passo di utilizzare anche il Large Hill è obbligato nell’evoluzione della disciplina. Sarà a tutti gli effetti un test, poiché la Fis ha dovuto emendare le prorpie stesse regole per consentire alle combinatiste di saltare su un impianto di dimensioni così imponenti.

Location: Holmenkollen (Norvegia)

Connotati trampolino: HS134 (Large Hill)

Contesto conosciuto? No

Si è però già gareggiato per 2 volte sul Normal Hill.

PODI PREGRESSI SU NORMAL HILL

GUNDERSEN NH/5 KM, 9-11 marzo 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Anju NAKAMURA (JPN)

GUNDERSEN NH/5 KM, 7-9 marzo 2024

1. Ida Marie HAGEN (NOR)

2. Mari LEINAN LUND (NOR)

3. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)