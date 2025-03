Chi è Ferruccio Zanchi: il nome nuovo dell’Italia che ha vinto in MX2

Dopo il ritiro della leggenda Tony Cairoli, il motocross italiano continua a sfornare dei giovani talenti interessanti che hanno le carte in regola per ritagliarsi una buona carriera nel Mondiale MXGP. Oltre a Mattia Guadagnini, Andrea Bonacorsi e Alberto Forato, già autori di alcuni exploit nella classe regina, si stanno infatti facendo le ossa in MX2 altri piloti azzurri dal grande potenziale.

Il punto di riferimento tricolore nella 250 resta sempre Andrea Adamo, campione del mondo nel 2023 con KTM, ma alle sue spalle stanno salendo di colpi anche Valerio Lata e Ferruccio Zanchi. Quest’ultimo in particolare ha fatto saltare il banco oggi in Spagna, vincendo gara-1 sulla pista di Cozar e conquistando in un colpo solo il primo podio di manche e assoluto (ha chiuso 3° il GP di Castilla-La Mancha) in MX2.

Il diciottenne toscano sta affrontando la seconda stagione a tempo pieno nella categoria, dopo aver ottenuto un buon decimo posto da rookie al termine del Mondiale 2024. Classe 2006, il portacolori del team ufficiale HRC ha dato spettacolo nella prima manche odierna, trovando una grande partenza e poi conservando la testa della run fino alla bandiera a scacchi con un ritmo strepitoso.

Il prossimo step da compiere sarà quello di trovare una buona costanza di rendimento, attestandosi con continuità nelle prime sette-otto posizioni e costruendosi così altre opportunità di battagliare per il podio. Vedremo se riuscirà ad effettuare questo salto di qualità già nel 2025 oppure se avrà bisogno di più tempo per abituarsi a determinati standard.