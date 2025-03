Bozhidar Saraboyukov ha battuto Mattia Furlani per un solo centimetro e ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato la seconda giornata degli Europei Indoor 2025 di atletica, in corso di svolgimento alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il nostro portacolori partiva con tutti i favori del pronostico dopo aver siglato la miglior prestazione mondiale stagionale (8.37 metri) e dopo il forfait del greco Miltiadis Tentoglou per uno stato influenzale, ma ha litigato con la pedana ed è stato sorpreso dal bulgaro.

Il 20enne laziale non è mai riuscito a trovare l’asse di battuto perfetto e in occasione del quinto balzo ha concesso addirittura 24 centimetri, chiudendo comunque a 8.12 metri e portandosi al comando. Proprio in quel frangente l’azzurro sembrava aver ribaltato la gara, ma all’improvviso è sbucato un avversario sì insidioso, ma che non sembrava in palla (7.88 e 7.94). Il classe 2004 ha piazzato 8.13, ha superato Mattia Furlani di un solo centimetro e ha conquistato la medaglia d’oro.

Chi è Bozhidar Saraboyukov, il bulgaro che ha battuto Mattia Furlani a sorpresa nella rassegna continentale al coperto? Si tratta di una vecchia conoscenza del vice campione del mondo indoor e argento europeo all’aperto, nonché bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024: i due si sono più volte incrociati a livello giovanile, ma era sempre stato il nostro portacolori a dettare legge. Il loro duello fu pirotecnico agli Europei Under 20 nel 2023, quando fu Furlani ad avere la meglio proprio per un centimetro (8.23 a 8.22).

Dopo quella rassegna continentale iridata di categoria, in cui conquistò anche l’argento nel salto triplo (16.25 metri), Saraboyukov non superò le qualificazioni ai Mondiali di Budapest. Nel 2024, invece, fu sesto agli Europei di Roma (8.08), undicesimo ai Mondiali Indoor (7.73) e fu il primo degli eliminati ai Giochi di Parigi (7.87). Come Furlani, vanta un passato anche nel salto in alto, culminato con l’argento ai Mondiali Under 20 nel 2022.

Nato il 6 agosto 2004 (ha dunque sei mesi in più del laziale), il bulgaro vanta un personale di 8.22 metri, raggiunto proprio in occasione del grande duello di Gerusalemme di due anni fa. Oggi è entrato in nuova dimensione e potrebbe essere uno dei grandi avversari dei prossimi anni nei grandi eventi internazionali.