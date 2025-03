Carlos Alcaraz criticato in Spagna: differenza imbarazzante con Sinner nel ranking ATP sul cemento

La sconfitta di Carlos Alcaraz nel Masters1000 di Indian Wells è stata analizzata in modo critico in Spagna. Il ko in semifinale contro Jack Draper, in un evento che sembrava apparecchiato per il suo terzo successo consecutivo, ha alimentato dubbi e perplessità. Si riteneva infatti che, vista l’assenza di Jannik Sinner (sospeso tre mesi per la vicenda “Clostebol”), Carlitos avrebbe avuto “vita facile”, anche per i problemi di Novak Djokovic.

E invece le cose sono andate diversamente. Ne hanno parlato su puntodebreak e il dito è stato puntato sull’atteggiamento del tennista iberico, che sembra aver trasformato la propria genialità in nervosismo, forse anche per la voglia di vincere e di avvicinarsi alla vetta occupata da Jannik. In altre parole, il divertimento nel giocare a tennis è stato un po’ sovrastato dall’importanza del risultato.

Vero è che questo status particolare lo si può riscontrare in Alcaraz già da qualche tempo, salvo alcuni segnali di discontinuità come a Pechino 2024 e a Rotterdam quest’anno. La sconfitta nella finale olimpica contro Djokovic, infatti, ha avuto delle conseguenze particolari sul mood dell’iberico, che da quel momento in generale ha fatto fatica a esprimersi.

Questo aspetto si riflette soprattutto nella maniera di giocare sulle superfici dure. La classifica ATP, in questione, legata esclusivamente al rendimento sul duro (cemento outdoor) nelle ultime 52 settimane è abbastanza emblematica. Di seguito il ranking:

RANKING ATP SUL CEMENTO (ULTIME 52 SETTIMANE)

1. Jannik Sinner 7530 punti

2. Alexander Zverev 2915 punti

3. Jack Draper 2670 punti

4. Taylor Fritz 2315 punti

5. Frances Tiafoe 1945 punti

6. Daniil Medvedev 1870 punti

7. Carlos Alcaraz 1860 punti

8. Ben Shelton 1850 punti

9. Andrey Rublev 1790 punti

10. Holger Rune 1720 punti

Da questa graduatoria specifica, si nota come Sinner abbia più del doppio (quasi triplo) del secondo, il tedesco Alexander Zverev. Carlitos, invece, è solo settimo, preceduto anche da altri tennisti. Dal momento che la stagione si sviluppa al 70% sull’hard, alcune battute d’arresto sono rappresentate da questo ranking. Numeri da non sottovalutare che possono far dubitare sull’idea che Alcaraz sia il rivale più accreditato di Sinner per rendimento medio, mentre lo è nello scontro diretto, visto quanto accaduto negli ultimi tre incroci.