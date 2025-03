Canottaggio, eliminati i ripescaggi! Otto misto introdotto ai Mondiali e proposto per le Olimpiadi

Il congresso di World Rowing ha ratificato alcune novità per il canottaggio in vista del quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: al fine di rendere le gare più dinamiche e coinvolgenti, in tutti gli eventi mondiali ed europei, a partire dal 2025, saranno eliminati i ripescaggi.

Cambierà anche il programma dei Mondiali, con l’eliminazione di eventi che negli scorsi anni hanno visto una scarsa partecipazione, per rendere le gare più coinvolgenti: in quest’ottica è stata proposta alle 160 Federazioni Nazionali l’introduzione dell’otto misto ad Olimpiadi e Mondiali.

L’otto misto farà il proprio esordio ai Mondiali 2025 di canottaggio, in programma a Shanghai, in Cina, dopo l’introduzione come gara di prova in entrambe le tappe di Coppa del Mondo 2025: questa specialità sarà presente anche negli anni successivi e World Rowing si riserva la possibilità di inserire altri eventi misti ai Mondiali.