Canottaggio, Antonio Colamonici è il nuovo direttore tecnico dell’Italia verso Los Angeles 2028

Quest’oggi il Consiglio Federale ha confermato ufficialmente la nomina di Antonio Colamonici nel ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale italiana di canottaggio per il quadriennio olimpico di Los Angeles 2028. Il 53enne napoletano torna dunque nel Bel Paese dopo otto anni alla guida della Romania in cui ha collezionato ben otto medaglie a cinque cerchi tra Tokyo 2021 e Parigi 2024.

“Sono felice per questa nomina, ringrazio il Presidente Tizzano e il Consiglio Federale per la fiducia accordata. Lavorerò per far crescere il canottaggio italiano a livello agonistico, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Los Angeles, e giovanile, con l’obiettivo di mettere a servizio dell’intero movimento le mie precedenti esperienze, sia internazionale che societaria. Il mio impegno sarà diretto non solo alla ricerca di nuovi talenti tra gli atleti, ma anche tra i tecnici“, le dichiarazioni di Colamonici.

“Antonio Colamonici è il profilo giusto per una Federazione che guarda al futuro con la volontà non solo di ottenere importanti risultati in ambito olimpico e paralimpico, ma anche e soprattutto di sviluppare il movimento nella sua interezza, a partire dalle categorie giovanili“, spiega il nuovo presidente federale Davide Tizzano.

“I risultati ottenuti negli ultimi otto anni sono la cifra di un allenatore dal profilo internazionale che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di essere in grado di mettere a servizio della crescita del sistema romeno le innovazioni tecnologiche. Il nuovo Direttore Tecnico azzurro avrà il compito di valorizzare non solo i talenti sul fronte agonistico, ma anche su quello tecnico, contribuendo così alla maturazione dei giovani allenatori italiani che sino a questo momento non hanno ancora trovato posto nelle squadre nazionali”, aggiunge Tizzano.