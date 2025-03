Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 10 al 16 marzo. Programma, tv, streaming

Dopo la conclusione dei Mondiali di sci nordico a Trondheim, da lunedì 10 a domenica 16 marzo ci aspetta un’altra settimana di fuoco per le discipline olimpiche invernali con una pioggia di eventi e tanti sport coinvolti. Fari puntati in casa Italia sullo sci alpino, con Federica Brignone che può chiudere i conti per la classifica generale di Coppa del Mondo proprio sulle nevi di casa a La Thuile in un weekend dedicato alla velocità.

In calendario nei prossimi giorni anche gare dei circuiti di Coppa del Mondo di biathlon, combinata nordica, freestyle, salto con gli sci, sci alpinismo, sci di fondo e snowboard. Spazio inoltre agli ultimi eventi dei Mondiali di bob a Lake Placid, mentre per quanto riguarda il ghiaccio si terranno le rassegne iridate di short track (a Pechino) e speed skating (a Hamar).

CALENDARIO SPORT INVERNALI 10-16 MARZO

SCI ALPINO

Mar. 11/03/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00

Mar. 11/03/25 – Coppa Europa – GS maschile Aal (Nor) – ore 11.00 e 13.00

Mer. 12/03/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00

Mer. 12/03/25 – Coppa Europa – GS maschile Aal (Nor) – ore 10.00 e 12.00

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – DH femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Gio. 13/03/25 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia asp. – SL femminile Claviere (To)

Gio. 13/03/25 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia asp. – GS maschile Salice d’Ulzio (To)

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – SG femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 14/03/25 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia asp. – GS femminile Salice d’Ulzio (To)

Ven. 14/03/25 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia asp. – SL maschile Claviere (To)

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – SG femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – GS maschile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 15/03/25 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia asp. – SG femminile Bardonecchia (To)

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – SL maschile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa Europa – DH maschile Kvitfjell (Nor)

Dom. 16/03/25 – Coppa Europa – DH femminile Kvitfjell (Nor)

Dom. 16/03/25 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia asp. – SG maschile Bardonecchia (To)

SCI DI FONDO

Ven. 14/03/25 – Fesa Cup seniores – Sprint TL maschile e femminile Premanon (Fra)

Ven. 14/03/25 – Fesa Cup juniores – Sprint TL maschile e femminile Premanon (Fra)

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – 20 km TC femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 11.30 e 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 15/03/25 – Fesa Cup seniores – 10 km TC maschile e femminile Premanon (Fra)

Sab. 15/03/25 – Fesa Cup juniores – 10 km TC maschile e femminile Premanon (Fra)

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 11.15 e 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 16/03/25 – Fesa Cup seniores – 25 km TL maschile e femminile Premanon (Fra)

Dom. 16/03/25 – Fesa Cup juniores – 25 km TL maschile e femminile Premanon (Fra)

SALTO CON GLI SCI

Mar. 15/03/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 14/03/25 – Intercontinental Cup – HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 17.00

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 10.45, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Continental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 17.00

Sab. 15/03/25 – Intercontinental Cup – HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 09.00

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 10.45, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 16.35, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Continental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 09.00

COMBINATA NORDICA

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – Provisional Round femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 11.00 e 13.00

Ven. 14/03/25 – Continental Cup – Individual Compact HS130/7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 11.40 e 15.00

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS134/10 km maschile Oslo (Nor) – ore 09.45 e 16.30, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS134/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 09.00 e 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Continental Cup – Team sprint HS130/2×7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 12.05 e 15.00

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – Compact Individual HS134/7,5 km maschile Oslo (Nor) – ore 09.45 e 15.15, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – Compact Individual HS134/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 09.00 e 16.20, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Continental Cup – Gundersen HS130/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 12.20 e 15.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mer. 12/03/25 – Ibu Cup – Short individual maschile Otepae (Est) – ore 10.30

Mer. 12/03/25 – Ibu Cup – Short individual femminile Otepae (Est) – ore 14.15

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – Individuale femminile Pokljuka (Slo) – ore 15.15, diretta tv Eurosport

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – Individuale maschile Pokljuka (Slo) – ore 15.15, diretta tv Eurosport

Ven. 14/03/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Otepae (Est) – ore 09.40

Ven. 14/03/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Otepae (Est) – ore 13.00

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Pokljuka (Slo) – ore 13.05, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista Pokljuka (Slo) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Campionati Italiani/Coppa Italia Fiocchi U17/U19/U22 – Sprint maschile e femminile Anterselva (Ita)

Sab. 15/03/25 – Ibu Cup – Staffetta mista Otepae (Est) – ore 09.45

Sab. 15/03/25 – Ibu Cup – Staffetta singola mista Otepae (Est) – ore 12.45

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – Mass start femminile Pokljuka (Slo) – ore 13.35, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – Mass start maschile Pokljuka (Slo) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Campionati Italiani/Coppa Italia Fiocchi U17/U19/U22 – Pursuit maschile e femminile Anterselva (Ita)

SNOWBOARD

Mar. 11/03/25 – Coppa Europa Premium – SBS maschile e femminile Laax (Svi) – ore 09.00

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile e femminile Flachau (Aut) – ore 09.30

Gio. 13/03/25 – Coppa Europa – SBX-1 maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 09.00

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Flachau (Aut) – ore 10.00 e 12.45, diretta streaming Discovery+

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 14.15, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 09.00

Sab. 15/03/25 – Coppa Europa – SBX-2 maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 09.00

Sab. 15/03/25 – Coppa Europa – PGS-1 maschile e femminile Davos (Svi) – ore 13.30

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – PSL team Winterberg (Ger) – ore 10.30, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa Europa – PGS-2 maschile e femminile Davos (Svi) – ore 13.30

FREESTYLE

Mar. 11/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Tignes (Fra) – ore 10.45 e 13.40

Mar. 11/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA femminile Tignes (Fra) – ore 09.15

Mar. 11/03/25 – Coppa del mondo – MO maschile e femminile Livigno (Ita) – ore 12.30

Mer. 12/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Craigleith (Can)

Mer. 12/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Tignes (Fra) – ore 14.15

Mer. 12/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile Tignes (Fra) – ore 09.15 e 12.05

Mer. 12/03/25 – Coppa del mondo – DM maschile e femminile Livigno (Ita) – ore 12.30

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Craigleith (Can)

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Tignes (Fra) – ore 19.00

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – AE maschile e femminile Livigno (Ita) – ore 12.30

Gio. 13/03/25 – Coppa Europa Premium – SS maschile e femminile Laax (Svi) – ore 09.00

Gio. 13/03/25 – Coppa Europa – SX-1 maschile e femminile Les Saises (Fra) – ore 12.15

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Craigleith (Can) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Tignes (Fra) – ore 10.00 e 12.00, diretta streaming Discovery+

Ven. 14/03/25 – Coppa Europa – SX-2 maschile e femminile Les Saises (Fra) – ore 12.15

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Craigleith (Can) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa Europa Premium – HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 09.00

BOB

Sab. 15/03/25 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a due femminile Lake Placid (Usa) – ore 19.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Sab. 15/03/25 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a quattro Lake Placid (Usa) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Dom. 16/03/25 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a due femminile Lake Placid (Usa) – ore 19.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Dom. 16/03/25 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a quattro Lake Placid (Usa) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

SCI ALPINISMO

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – Vertical race maschile e femminile Schladming (Aut) – ore 14.05, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Schladming (Aut) – ore 19.30, diretta tv Eurosport

SPEED SKATING

13-16 marzo Mondiali singole distanze – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e discovery+

SHORT TRACK

14-16 marzo Mondiali – Diretta tv su Rai Sport; live streaming sul canale Youtube ISU, Rai Play e discovery+

CURLING

15-23 marzo Mondiali femminili – Diretta tv su Eurosport, live streaming su discovery+