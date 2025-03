Calendario Mondiali sci nordico 2025 oggi: orari 7 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegneranno altri tre titoli iridati a Trondheim, in Norvegia, oggi, venerdì 7 marzo, nei Mondiali 2025 di sci nordico, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica: al momento l’Italia è nona nel medagliere con un argento.

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI SCI DI FONDO ALLE 13.15

Nello sci di fondo è il giorno della staffetta 4×7.5 km femminile (13.15), con al via Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi e Martina Di Centa, mentre nella combinata nordica si terrà la team LH HS138 (12.00) / 4×5 km (15.30) maschile con Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin. Nel salto con gli sci spazio all’individuale LH HS138 femminile (16.30) con Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Lara Malsiner.

Le gare dei Mondiali di sci nordico 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (tranne salto della combinata nordica e sci di fondo) ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play (tranne salto della combinata nordica e sci di fondo), Rai Play Sport 1 (sci di fondo), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dello sci di fondo.

CALENDARIO MONDIALI SCI NORDICO 2025

Venerdì 7 marzo

12.00 COMBINATA NORDICA – Team LH HS138 maschile (Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

13.15 SCI DI FONDO – Staffetta 4 x 7.5 km femminile (Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

15.30 COMBINATA NORDICA – Team 4×5 km maschile (Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

16.30 SALTO CON GLI SCI – Individuale LH HS138 femminile (Jessica Malsiner, Martina Zanitzer, Lara Malsiner) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI SCI NORDICO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (tranne salto della combinata nordica e sci di fondo) ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play (tranne salto della combinata nordica e sci di fondo), Rai Play Sport 1 (sci di fondo), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: per lo sci di fondo su OA Sport.