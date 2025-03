Bob: seconda run cancellata ai Mondiali di 4, a Lake Placid guida Francesco Friedrich

Temperature altissime, pubblico in t-shirt e condizioni estreme nell’ultimo weekend dedicato ai Mondiali di bob. A Lake Placid in scena nel pomeriggio italiano le prime due run del 4, ma solamente una discesa è stata valida.

La giuria ha infatti deciso di annullare, dopo essere stata disputata, la seconda run. Al comando allora troviamo chi si è imposto nella prima: ovviamente il gran favorito Francesco Friedrich, davanti in 54.23.

Alle sue spalle il connazionale Johannes Lochner, a 29 centesimi, e il britannico Brad Hall, staccato di 31 centesimi. Quarto il terzo tedesco Adam Ammour, ma già più staccato nella lotta al podio.

In casa Italia Patrick Baumgartner è nono, a 96 centesimi dalla vetta. Domani le altre due run in programma per assegnare le medaglie.