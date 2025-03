Berrettini sfida De Minaur a Miami: precedenti favorevoli, ma non sul cemento

Questa sera Matteo Berrettini andrà a caccia dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista romano affronterà, infatti l’australiano Alex De Minaur in un match mette in palio un posto tra i migliori otto nel torneo in Florida. Una sfida che vede leggermente favorito il numero undici del mondo, ma è comunque una partita aperta e Berrettini può giocare ampiamente le sue carte per la vittoria finale.

Il tennista romano è reduce dalla vittoria sul belga Zizou Bergs con un duplice 6-4. Buona la prestazione al servizio di Matteo, che ha impressionato soprattutto per la mobilità negli spostamenti e per come ha colpito di rovescio. Dall’altra parte, invece, arriva un De Minaur che è uscito vincitore dalla battaglia, anche di nervi, contro il brasiliano Joao Fonseca, vincendo in rimonta con il punteggio di 5-7 7-5 6-3, riuscendo a gestire al meglio il fragoroso calore dei tifosi di Fonseca.

Si diceva di una sfida aperta per Berrettini, che è avanti anche nei precedenti con De Minaur, anche se entrambe le vittorie dell’azzurro sono arrivate sull’erba, mentre l’unica dell’australiano sul cemento. La prima sfida tra i due risale alla semifinale del Queen’s nel 2021, con il successo di Berrettini in due set con un doppio 6-4.

L’anno successivo i due si sono affrontati ad inizio anno all’ATP Cup. In quella occasione a vincere fu De Minaur, che si impose con il punteggio di 6-3 7-6. La terza ed ultima sfida si è giocata nel 2023 e ancora sull’erba, ma questa volta a Wimbledon, con la vittoria di Berrettini in tre set per 6-3 6-4 6-4.

Da quella sfida di cose ne sono cambiate molte e sicuramente c’è stata una grandissima crescita da parte di De Minaur, che è arrivato anche dentro la Top-10. Berrettini ha vissuto stagioni complicate, bloccato anche dagli infortuni, ma certamente quella di stasera è una grande occasione per l’azzurro per ritrovarsi definitivamente anche nei Masters 1000.