L’Olimpia Milano perde lo scontro diretto a Parigi. Si complica il cammino in Eurolega

Si complica il cammino in Eurolega dell’Olimpia Milano. La formazione di Messina è stata sconfitta nell’importantissima trasferta di Parigi in quello che era uno scontro diretto per la corsa ai Playoff. Finisce 92-79 per i francesi, che fermano la striscia di tre sconfitte consecutive ed allungano in classifica proprio su Milano, ribaltando anche la differenza canestri. La prossima settimana sarà probabilmente decisiva per l’Olimpia con una doppia sfida spagnola contro Real Madrid (in trasferta) e poi Barcellona (in casa). In base a come andranno queste due partite si potrà capire quale sarà il destino dell’Olimpia, che poi concluderà contro Virtus e Baskonia.

Il protagonista principale nel successo parigino è come sempre TJ Shorts, che chiude con una doppia doppia da 24 punti e 10 assist. Fondamentale per i francesi anche il contributo dell’ex Maodo Lo e di Sebastian Herrera (sorpresa della serata), che mettono a referto entrambi 13 punti. A Milano non bastano i 18 punti di Fabien Causeur e i 17 di Nico Mannion, in una serata veramente negativa per Nikola Mirotic (6 punti) e Leandro Bolmaro (0 punti con 4 falli).

Inizio di partita da incubo per Milano, con Parigi che scappa sul 12-0 con la tripla di Ouattara. L’Olimpia prova a prendere le misure all’atipico gioco della squadra francese e trova poi anche la via del canestro con un ottimo Nico Mannion. Il play azzurro segna tre triple e riesce a portare Milano sul -4 (16-12). Messina trova giocate importanti anche dalla panchina e Tonut firma anche il -1, prima dell’ultimo squillo del quarto di TJ Shorts, che segna il 22-18 con cui si chiude il primo quarto.

Nuovo allungo dei francesi in apertura di secondo quarto (27-18), ma ancora Tonut trova alcune giocate offensive importanti. La partita vive di continui parziali ed arriva nuovamente quello di Parigi, che tocca al doppia cifra di vantaggio con Hifi (35-24). Mannion prova a ricucire, ma le triple di Herrera e Jantunen fanno malissimo alla difesa di Milano, che sprofonda sul -14 (48-34). All’intervallo i francesi sono avanti 48-37, con Milano in difficoltà.

Al rientro dalla pausa lunga Milano sembra sul punto di crollare, con Parigi che arriva addirittura sul +17 con un altro canestro dell’imprevedibile Herrera (56-39). L’Olimpia si aggrappa completamente a Fabien Causer ed il francese è la guida nel parziale che permette alla formazione di Messina di tornare sul -7 (58-51). Parigi torna ancora avanti, ma Causer si inventa un canestro impossibile e poi anche Brooks trova addirittura il -4 milanese (71-67). Purtroppo il finale di quarto è tutto di TJ Shorts, con i padroni di casa che chiudono sul +9 dopo trenta minuti (76-67).

Ci si aspetta una reazione di Milano in avvio di ultimo quarto ed invece è ancora Parigi ad allungare con Herrera e l’incontenibile Shorts, che firma il sottomano del +13 (84-71). L’Olimpia non ha nessuna scossa emotiva e la tripla di Ouattara manda i titoli di coda quando mancano quattro minuti alla fine. Milano dovrebbe almeno puntare a giocare per la differenza canestri, ma non c’è nulla da fare. La tripla dell’ex Lo chiude i conti e Parigi festeggia una vittoria importantissima. Finisce 92-79 e l’Olimpia non potrà praticamente più sbagliare.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PARIS BASKETBALL – OLIMPIA MILANO 92-79 (22-18, 26-19, 28-30, 16-12)

Paris: Shorts 24, Hifi 3, Ward 11, Cavaliere, Sy 2, Herrera 13, Lo 13, Hayes 2, Jantunen 8, Dossou-Yoyo 4, Ouattara 6, Hommes 6

Milano: Mannion 17, Causeur 18, Tonut 7, Bolmaro, Brooks 5, LeDay 14, Ricci 2, Flaccadori, Caruso, Diop, Shields 10, Mirotic 6