ATP Miami 2025, Luca Nardi esce subito dalle qualificazioni con Atmane

Sfuma la possibilità per Luca Nardi di giocare il Masters 1000 di Miami. Il tennista marchigiano è stato sconfitto nel primo turno delle qualificazioni dal francese Terence Atmane, numero 180 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Sicuramente una brutta prestazione da parte di Nardi, che lascia la trasferta nordamericana con tanta negatività dopo le sconfitte al primo turno sia ad Indian Wells (contro Norrie) sia al Challenger di Phoenix (contro Nishikori).

Non sono bastati sette ace a Nardi, che ha ottenuto il 70% dei punti quando ha servito la prima, soffrendo invece con la seconda (41). Nardi ha concluso con ben 39 errori non forzati contro i 32 del francese. Per Atmane sono invece 26 i vincenti rispetto ai 24 del marchigiano.

Un avvio in salita per Nardi. Il numero 84 del mondo ha salvato quattro palle break nel secondo game, ma il break è comunque nell’aria ed arriva nel quarto gioco, con Atmane che sale sul 3-1. Nell’ottavo game Nardi riesce a rimontare dallo 0-40, annullando anche quattro set point e restando comunque in scia. Purtroppo nel nono gioco Nardi non sfrutta tre palle consecutive del controbreak e alla fine perde il set per 6-3.

Purtroppo le palle break sprecate da Nardi aumentano anche ad inizio secondo set, con l’azzurro che ne manca ben quattro nel secondo gioco. Eppure l’azzurro era riuscito a portarsi avanti nel match, strappando il servizio nell’ottavo game e salendo 5-3. Sembra un set pronto ad andare verso Nardi ed invece si spegne completamente la luce per il marchigiano, che subisce due break e perde i successivi quattro game, con Atmane che chiude per 7-5.