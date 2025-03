ATP Barcellona 2025, l’entry list e chi parteciperà: Musetti faro del terzetto azzurro sulla terra catalana

Mancano ormai pochi giorni al via della stagione tennistica sulla terra rossa europea, che comincerà di fatto la prossima settimana al termine del Sunshine Double (Indian Wells e Miami) sul cemento americano. Uno degli eventi di spicco nel percorso di avvicinamento al Roland Garros sarà l’ATP 500 di Barcellona, in programma dal 14 al 20 aprile.

Il prestigioso evento catalano, previsto nella settimana successiva al Masters 1000 di Montecarlo, vedrà la partecipazione di alcuni top player internazionali e grandi specialisti della terra battuta come il padrone di casa Carlos Alcaraz (due volte vincitore del torneo, nel 2022 e nel 2023), il norvegese Casper Ruud (campione in carica), il russo Andrey Rublev (top10), il greco Stefanos Tsitsipas (quattro volte finalista) ed il danese Holger Rune.

Tra i possibili outsider di lusso del torneo c’è anche un giocatore italiano, Lorenzo Musetti, bronzo olimpico a Parigi 2024 e semifinalista a Barcellona nel 2023, che andrà a caccia di un exploit sul rosso iberico per macinare punti pesanti nel ranking in vista delle pesanti cambiali che si profilano all’orizzonte tra Queen’s e Wimbledon. Italia che verrà rappresentata nel tabellone principale anche da Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, in attesa di eventuali ulteriori inserimenti dalle qualificazioni.

ENTRY LIST ATP BARCELLONA 2025

1 Carlos Alcaraz 3 3

2 Casper Ruud 6 6

3 Andrey Rublev 9 9

4 Stefanos Tsitsipas 10 10

5 Alex de Minaur 11 11

6 Holger Rune 12 12

7 Lorenzo Musetti 16 16

8 Frances Tiafoe 17 17

Arthur Fils 18 18

Tomas Machac 21 21

Karen Khachanov 23 23

Sebastian Korda 25 25

Giovanni Mpetshi Perricard 29 29

Brandon Nakashima 32 32

Matteo Arnaldi 35 35

Sebastian Baez 36 36

Jordan Thompson 37 37

Lorenzo Sonego 38 38

Alejandro Davidovich Fokina 39 39

Pedro Martinez 40 40

(WC) Kei Nishikori 64

(WC) Pablo Carreno Busta 109

Reilly Opelka 114 33 (PR)

(WC) Stan Wawrinka 168