Atletica, Zane Weir non si nasconde: “Sono deluso, non ho parole. Ero stanchissimo in pedana”

C’è enorme amarezza per l’Italia al termine della gara di getto del peso agli Europei indoor 2025 in corso di svolgimento presso la Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi).

Gli azzurri calavano tre assi di primissimo livello in questa competizione ma, oltre a Leonardo Fabbri già fuori nelle qualificazioni, Zane Weir e Nick Ponzio hanno concluso una finale davvero opaca. L’italo-sudafricano è apparso decisamente spento. Per lui addirittura cinque nulli e un unico lancio valido, il quarto, dove però si è fermato a un 19.57. Davvero troppo poco sia per i suoi standard altissimi, sia per provare a puntare in alto nella gara odierna.

In poche parole il nostro portacolori non è stato in grado di difendere il titolo che aveva conquistato due anni or sono a Istanbul. Un ottavo posto davvero amaro per Zane Weir, che si deve accontentare dell’ottava piazza nella gara vinta dal romeno Andrei Rares Toader in 21.08.

Al termine della gara il 29enne non ha nascosto il suo dispiacere ai microfoni di Raisport: “Una giornata no. Non so cosa sia successo. Non so cosa dire. Tutto terribile. Sono stanchissimo. Non ho parole. In pedana non mi sembrava di avere energie. Ogni volta che muovevo i piedi non reagivano. Ho sbagliato tanto. Ho lanciato un nullo lunghissimo. Che delusione. Questa mattina mi sentivo bene poi, non capisco perché, ero stanchissimo. Forse due gare in un giorno, divise da sole quattro ore, non sono semplici da gestire”.