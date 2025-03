Yulimar Rojas sarebbe stata la grande favorita per la medaglia d’oro nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma in primavera si infortunò al tendine d’Achille e dovette alzare bandiera bianca, rinunciando alla possibilità di conquistare il secondo titolo consecutivo ai Giochi. La formidabile venezuelana si è sottoposta a un intervento chirurgico e il percorso di recupero è stato decisamente lungo, ma ora è pronta per rimettersi in gioco.

La primatista mondiale (15.74 metri) gareggerà infatti il prossimo 9 marzo al Trofeo Ciudad de Salamanca: in Spagna riabbraccerà la pedana in un evento agonistico, cimentandosi per l’occasione nel salto in lungo (non è attiva in questa specialità dal 21 luglio 2023, quando timbrò 6.61 metri in Diamond League a Montecarlo). La 29enne incrocerà, tra le altre, la spagnola Carmen Rosales e la portoghese Evelise Vegas. Il suo personale è di 6.81 metri indoor e 6.88 all’aperto.

Yulimar Rojas è tornata ad allenarsi a settembre e ha annunciato di voler puntare ai Mondiali, in programma a Tokyo nel mese di settembre: la sudamericana darà l’assalto al suo quinto titolo iridato consecutivo dopo quelli del 2017, 2019, 2022, 2023, mentre al coperto si è imposta nel 2016, 2018 e 2022.