A Kvitfjell sarà discesa bis. Brignone tenta un nuovo allungo su Gut-Behrami, Goggia ha il podio nel mirino

Ventiquattro ore dopo si replica a Kvitfjell con una nuova discesa. La gara di ieri ha visto l’Italia giù dal podio con un terzetto di azzurre dal quarto al sesto posto, in quella che è stata la giornata dell’austriaca Cornelia Huetter, che ha battuto la tedesca Emma Aicher e l’americana Breezy Johnson. Distacchi comunque abbastanza ravvicinati e anche oggi non ci si aspettano grandi divari, con le atlete che non possono commettere la minima sbavatura.

Una prima discesa che ha comunque sorriso a Federica Brignone, che ha vinto nettamente il duello a distanza con Lara Gut-Behrami, quest’ultima solamente dodicesima e che oggi dovrà certamente riscattarsi. La valdostana, con il quinto posto, ha portato a 213 i punti di vantaggio sull’elvetica e l’obiettivo è quello di allungare ulteriormente anche oggi. Brignone ha confermato di trovarsi un po’ in difesa su questa pista, ma che ha comunque avuto buone sensazioni, soprattutto nella prima parte, per poter andare a caccia del podio quest’oggi.

Un podio sfiorato invece da Sofia Goggia, quarta a soli quattro centesimi da Johnson. Alla bergamasca manca da un po’ la vittoria e sicuramente è l’obiettivo principale di Sofia, che dovrà sistemare soprattutto la parte in alto del tracciato per essere totalmente competitiva per il successo finale.

Non c’è solo la battaglia per la Coppa del Mondo generale, ma anche per quella di discesa. Brignone ha un vantaggio di soli 24 punti su Goggia, ma anche Huetter insidia le due azzurre, visto che l’austriaca è staccata appena di 26 punti. Huetter va a caccia del bis che le potrebbe anche dare il pettorale rosso di nuova leader della specialità per una lotta che probabilmente si protrarrà fino all’ultima discesa della stagione.

La giornata di ieri ha visto anche il primo podio in carriera della talentuosissima tedesca Emma Aicher, che ora proverà a salire ulteriormente di un gradino. Sicuramente Aicher tra le più attese, tanto quanto Breezy Johnson, che ancora una volta ha dovuto rimandare la prima vittoria in Coppa del Mondo, ma confermando comunque un ottimo stato di forma dopo il trionfo ai Mondiali di Saalbach.

Per l’Italia non solo Brignone e Goggia, ma attenzione anche a Laura Pirovano, che conferma una stagione di piazzamenti in Top-10 (sesta al traguardo), ma sempre con l’obiettivo di cogliere il primo podio in carriera. Elena Curtoni e le sorelle Delago proveranno a recitare il ruolo delle sorprese, anche se l’obiettivo è quello di prendersi un posto tra le prime dieci.