A che ora Mattia Furlani ai Mondiali indoor: programma qualificazioni e finale, avversari, misure stagionali

Mattia Furlani sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. Il giovane fuoriclasse laziale gareggerà nella giornata conclusiva di questa rassegna iridata: l’appuntamento è dunque per domenica 23 marzo alle ore 12.40 italiane, in terra asiatica sono sette ore avanti rispetto a noi e dunque sarà un pranzo in compagnia di uno dei riferimenti del movimento tricolore.

Si tratta di una finale diretta per il salto in lungo, in questa manifestazione non sono presenti le qualificazioni dei concorsi. L’azzurro scenderà dunque in pedana per un turno secco, con il chiaro obiettivo di conquistare una medaglia in una gara che si preannuncia di altissima caratura agonistica vista la presenza dei migliori interpreti della specialità a livello internazionale: sarà una delle gare di maggior tasso tecnico dell’intera manifestazione.

Il 20enne si presenterà all’appuntamento dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei Indoor e vanta la miglior prestazione mondiale stagionale (8.37 metri firmati qualche settimana fa a Torun). Mattia Furlani affronterà il greco Miltiadis Tentoglou: il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa tornerà in scena dopo aver rinunciato ad Apeldoorn a causa dell’influenza. Si rinnoverà così il duello tra l’ellenico e l’azzurro, che lo scorso anno furono rispettivamente oro e argento ai Mondiali di Glasgow.

Nuovo confronto con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che ha battuto l’italiano agli Europei per un centimetro, ma attenzione anche ai giamaicani (Wayne Pinnock, argento mondiale all’aperto e olimpico, esordio stagionale) e Tajay Gayle (iridato all’aperto nel 2019). Andranno presi con le pinze lo svizzero Simon Ehammer (8.20 nell’eptathlon ad Apeldoorn), l’australiano Liam Adcock (8.33 all’aperto) e il cinese Shu Heng (8.12).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della finale di salto in lungo ai Mondiali Indoor 2025 di atletica in cui sarà impegnato Mattia Furlani. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

A CHE ORA MATTIA FURLANI AI MONDIALI INDOOR

Domenica 23 marzo

Ore 12.40 Mondiali Indoor atletica, finale diretta di salto in lungo – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MATTIA FURLANI AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis:

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SALTO IN LUNGO MONDIALI INDOOR

Mattia Furlani (Italia), 8.37 di stagionale, 8.38 di personale

Tajay Gayle (Giamaica), 8.34, 8.69

Liam Adcock (Australia), 8.33, 8.33

Simon Ehammer (Svizzera), 8.20, 8.45

Bozhidar Saraboyukov (Bulgaria), 8.19, 8.22

Cheswill Johnson (Sudafrica), 8.17, 8-26

William Williams (USA), 8.16, 8.23

Heng Shu (Cina), 8.12, 8.14

Gerson Baldé (Portogallo), 8.11, 8.12

Miltiadis Tentoglou (Grecia), 8.05, 8.65

Cameron Crump (USA), 8.04, 8.39

Marquis Dendy (USA), 8.01, 8.42

Tsuha Hibiki (Giappone), 7.98, 8.23

Wayne Pinnock (Giamaica), debutto stagionale, 8.54

Shunsuke Izumiya (Giappone), debutto stagionale, 8.14