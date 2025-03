A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante maschile Sun Valley, programma, streaming

Siamo giunti alle ultimissime battute delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti). Dopo aver assistito alle prove veloci, ed al gigante femminile nella giornata di ieri, oggi è la volta della maschile tra le porte larghe, per un’altra gara che ci regalerà grande spettacolo.

Quale sarà il programma odierno? Il gigante maschile vedrà la prima manche alle ore 16.30 mentre la seconda scatterà alle ore 19.00. In palio solamente il successo di tappa, dato che a livello di Sfera di Cristallo e Coppa di specialità tutto è già ampiamente deciso e definito.

Marco Odermatt ha chiuso i conti nella graduatoria di gigante con 500 punti contro i 394 di Henrik Kristoffersen ed i 346 di Alexander Steen Olsen. Quarto Loic Meillard con 334, quinto Lucas Pinheiro Braathen con 291. Nella classifica generale il fuoriclasse svizzero ha dettato legge con 1641 punti contro i 1006 di Henrik Kristoffersen ed i 931 di Loic Meillard.

Come seguire l’evento in tv? Il gigante maschile sarà su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt. In streaming le gare si potranno seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO 2025 (orari italiani)

Mercoledì 26 marzo

Ore 16.30 prima manche gigante maschile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

Ore 19.00 seconda manche gigante maschile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

PROGRAMMA GIGANTE SUN VALLEY: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

Diretta streaming: discovery+, DAZN, NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE DEL GIGANTE

1 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

2 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

3 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

10 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

11 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

13 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

14 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

15 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

16 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

17 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

19 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

20 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

22 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

23 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

24 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

25 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

26 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

27 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fische