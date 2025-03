A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante femminile Sun Valley, programma, streaming

Comincia l’ultima settimana della Coppa del Mondo di sci alpino. Oggi a Sun Valley è in programma il gigante femminile, sicuramente la gara più importante per l’Italia in questo finale di stagione. L’attesa è ovviamente tutta per Federica Brignone, che cerca di conquistare la coppa di specialità, la sua terza sfera di cristallo dopo quella generale e di discesa.

In classifica comanda Alice Robinson, che ha un vantaggio di venti punti nei confronti di Brignone, nonostante le cinque vittorie dell’azzurra contro la sola della neozelandese. Si deciderà dunque tutto all’ultima gara ed una vittoria darebbe la matematica certezza a Federica di conquistare la coppa di gigante.

Tra le due grandi rivali potrebbe inserirsi Lara Gut-Behrami, reduce dalla strabiliante vittoria in superG, che le ha consegnato la coppa di specialità. La svizzera ha mostrato di sapersi adattare al meglio su questa nave e su un tracciato molto tecnico e dunque è assolutamente tra le favorite per la vittoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist del gigante femminile a Sun Valley, valido per le finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Martedì 25 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST

1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

5 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

7 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

8 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

9 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

10 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

14 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

15 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

18 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

19 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

20 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

24 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

25 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

26 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

27 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

28 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

29 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol