A che ora Flora Tabanelli oggi, Big Air Mondiali 2025: programma finale, tv, avversarie, streaming

Oggi sabato 29 marzo (ore 19.30) va in scena la finale del Big Air ai Mondiali 2025 di sci freestyle. L’Italia vuole sognare in grande a St. Moritz (Svizzera) grazie a Flora Tabanelli, che si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: dopo aver chiuso la gara di slopestyle ai piedi del podio in questa rassegna iridata, la 17enne emiliana ci riproverà nella specialità prediletta e ha tutte le carte in regola per conquistare una medaglia.

La fresca vincitrice della Coppa del Mondo di park&pipe (oltre a quella proprio di Big Air) ha conseguito il terzo punteggio di qualificazione e nel corso di questa annata agonistica si è imposta in due appuntamenti nel massimo circuito internazionale itinerante, dunque è inevitabilmente tra le grandi favorite della vigilia in terra elvetica. La concorrenza sarà però spietata e non sarà semplice meritarsi il trono al cospetto di rivali di lusso, tra l’altro alla prima apparizione ai Mondiali.

A fare maggiormente paura sono la padrona di casa Sarah Hoefflin, la canadese Megan Oldham e la cinese Mengting Liu. Bisognerà fare i conti anche con la cinese Linshan Han, l’austriaca Lara Wolf, la canadese Olivia Asselin e la finlandese Anni Karava in una serata che si preannuncia scoppiettante. Contemporaneamente si disputerà la gara maschile, ma purtroppo Miro Tabanelli, fratello maggiore di Flora, non si è qualificato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di Big Air ai Mondiali 2025 di sci freestyle con la presenza di Flora Tabanelli. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play Sport 1 e Discovery+, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA FLORA TABANELLI OGGI AI MONDIALI

Sabato 29 marzo

Ore 19.30 Mondiali sci freestyle, finale Big Air (con Flora Tabanelli) – Diretta streaming su Rai Play Sport 1 e Discovery+

PROGRAMMA FLORA TABANELLI STASERA AI MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis; Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.