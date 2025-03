A che ora Flora Tabanelli oggi ai Mondiali di freestyle: orario slopestyle, programma, streaming

Oggi venerdì 21 marzo (alle ore 12.15) andrà in scena la gara di slopestyle femminile ai Mondiali 2025 di sci freestyle: si preannuncia grande spettacolo in Engadina (Svizzera), dove Flora Tabanelli andrà a caccia del risultato di lusso. La nostra portacolori, che ha recentemente conquistato la Coppa del Mondo park&pipe, si presenterà all’appuntamento con il miglior punteggio di qualificazione e proverà a salire sul podio in una specialità dove in stagione ha già vinto nel massimo circuito internazionale itinerante.

Flora Tabanelli dovrà vedersela con una concorrenza di enorme spessore, in cui spiccano la canadese Megan Oldham, la svizzera Mathilde Gremaud e la cinese Mengting Liu. Attenzione anche all’austriaca Lara Wolf e alla neozelandese Ruby Star Andrews, senza sottovalutare la finlandese Anni Karava, la statunitense Marin Hamill, la britannica Kirsty Muir, la francese Kim Dumont Zanella, la neozelandese Madeleine Disbrowe e la statunitense Grace Henderson.

Guarda i Mondiali di sci freestyle su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di slopestyle femminile ai Mondiali di sci freestyle con Flora Tabanelli in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.30; in diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA FLORA TABANELLI OGGI NELLO SLOPESTYLE AI MONDIALI

Venerdì 21 marzo

Ore 12.15 Mondiali sci freestyle, Slopestyle femminile in Engadina: finale – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA FLORA TABANELLI AI MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.