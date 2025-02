Zaynab Dosso passeggia nelle batterie dei 60 a Torun: attesa per la finale, sfida con Swoboda

Zaynab Dosso ha incominciato in maniera accorta il proprio pomeriggio a Torun (Polonia), dove va in scena la penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’azzurra non ha esagerato nelle batterie dei 60 metri, imponendosi nella propria serie con il crono di 7.25. L’emiliana ha avuto un elevato tempo di reazione (0.218), dopo l’uscita dai blocchi di partenza ha lanciato un semplice allungo e poi nel finale non si è spremuta più di tanto.

La 25enne si è lasciata alle spalle l’australiana Torrie Lewis (7.27) e la belga Rani Rosius (7.33), guadagnandosi così l’accesso alla finale che chiuderà il programma della Copernicus Cup alle ore 18.55. La primatista italiana non si è prodigata al massimo fin dal turno preliminare come aveva invece fatto a Belgrado (7.08) e Lodz (7.10), peggiorando poi nell’atto conclusivo (7.12 in Serbia e 7.16 in Polonia): l’auspicio è che oggi inverta il trend rispetto alle ultime due uscite.

Zaynab Dosso, bronzo iridato in carica su questa distanza, darà vita all’attesissimo confronto con la polacca Ewa Swoboda e la svizzera Mujinga Kambundji (entrambe 7.19 nell’altra batteria, l’elvetica ha prevalso nei confronti della padrona di casa al photo-finish). La nostra portacolori cercherà di migliorarsi sensibilmente e di abbassare il proprio crono stagionale, servirà migliorare il tempo di reazione che aveva già dato problemi a Lodz e poi dare vita a un bel lanciato.