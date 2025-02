WTA Merida 2025, risultati 25 febbraio: agli ottavi Sramkova e Martic, fuori Sakkari e Kostyuk

Si completa il primo turno dei Merida Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor messicano: tra le sette partite disputate c’è anche quella che vede uscire di scena l’unica azzurra in tabellone, Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla polacca Magda Linette, vittoriosa per 6-4 6-0.

Nella parte alta del tabellone la qualificata croata Petra Martic elimina la wild card statunitense Sloane Stephens con lo score di 6-2 6-3, mentre la wild card turca Zeynep Sonmez compie l’impresa di giornata eliminando la testa di serie numero 8, l’ellenica Maria Sakkari, sconfitta per 7-5 6-2.

Nella parte bassa del main draw, invece, la qualificata britannica Francesca Jones approfitta del ritiro dell’egiziana Mayar Sherif, giunto però sullo score di 6-4 3-0 per Jones, mentre la slovacca Rebecca Sramkova liquida la neozelandese Lulu Sun con il punteggio di 6-3 6-1.

La qualificata australiana Daria Saville estromette dal torneo la numero 6 del seeding, l’ucraina Marta Kostyuk, sconfitta per 6-4 7-6 (6), infine la romena Jaqueline Cristian sfrutta il ritiro della lucky loser ucraina Yulia Starodubtseva, arrivato sullo score di 6-4 4-1 per Cristian.

WTA 500 MERIDA – RISULTATI 25 FEBBRAIO

Primo turno

Petra Martic (Croazia, Q) b. Sloane Stephens (Stati Uniti, WC) 6-2 6-3

Magda Linette (Polonia) b. Elisabetta Cocciaretto (Italia) 6-4 6-0

Zeynep Sonmez (Turchia, WC) b. Maria Sakkari (Grecia, 8) 7-5 6-2

Francesca Jones (Gran Bretagna, Q) b. Mayar Sherif (Egitto) 6-4 3-0 ritiro

Rebecca Sramkova (Slovacchia) b. Lulu Sun (Nuova Zelanda) 6-3 6-1

Daria Saville (Australia, Q) b. Marta Kostyuk (Ucraina, 6) 6-4 7-6 (6)

Jaqueline Cristian (Romania) b. Yulia Starodubtseva (LL) 6-4 4-1 ritiro