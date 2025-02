WTA Merida 2025: Elisabetta Cocciaretto lotta un set, poi lascia strada a Magda Linette

Elisabetta Cocciaretto finisce già al primo turno il proprio cammino nel WTA 500 di Merida. A eliminare la marchigiana è la polacca Magda Linette, che in un’ora e 24 minuti infila un 6-4 6-0 che le permette di entrare nel secondo turno con un ruolo da favorita contro la vincitrice di un anno fa, la turca Zeynep Sonmez.

Eppure, nonostante il punteggio molto netto, il primo set ha in sé tutti i crismi della lotta: mai un game privo di emozioni, palle break a più non posso e, logicamente, vari turni di battuta che non vengono tenuti. L’unico che resta in mano a chi l’ha è il secondo, tenuto da Linette, che due volte si lascia scappare il doppio break di vantaggio rimanendo con un solo. E anche quell’uno Cocciaretto rischia di riprenderlo, con due chance sul 4-3 che però se ne vanno; paradossalmente più tranquilli gli ultimi due giochi, quelli del 6-4.

La musica cambia, e di molto, nel secondo parziale: l’italiana, improvvisamente, non riesce più a tenere il passo della sua avversaria, senza neppure trovare il modo di avvicinarsi a lei quando deve rispondere. Quando non serve, infatti, raccoglie appena quattro punti, e nel resto del tempo il suo servizio di fatto non ha più reale incisività. Arriva così un 6-0 che equivale all’eliminazione.

Per Cocciaretto un match nel quale a mancare è soprattutto la prima di servizio (50%-69,4%), ma anche con la seconda il dato è inquietante: un solo punto vinto in meno, ma su percentuali diverse (27,3% con 6/22 contro un comunque non eccelso 38,9% di Linette con 7/18).