WTA Linz 2025: Alexandrova batte Yastremska e conquista il suo quinto titolo

Ekaterina Alexandrova è la nuova regina del WTA di Linz. La russa torna a vincere nel massimo circuito (ultimo successo a ‘s-Hertogenbosch nel giugno 2023), conquistando il suo quinto titolo in carriera. In finale la numero 30 del mondo ha sconfitto in tre set l’ucraina Dayana Yastremska in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 dopo oltre due ore di gioco.

Una finale combattuta con Yastremska che può recriminare per aver sprecato un break di vantaggio nel terzo set e soprattutto per gli otto doppi falli. Problemi al servizio anche per Alexandrova, che ha sofferto moltissimo con la seconda, vincendo solo il 33% con questo colpo.

Partenza lanciata di Alexandrova nel primo set, con la russa che trova il break nel quarto gioco e allunga fino al 4-1. La russa domina e non concede nulla all’avversaria, andando a strappare il servizio nuovamente all’ucraina nell’ottavo gioco. Alexandrova si prende così il primo set per 6-2.

La russa sembra chiudere i conti in apertura di secondo set, trovando subito il brea e salendo 3-0. Da quel momento, però, è un dominio di Yastremska, che non solo recupera il break di svantaggio, ma conquista sei game di fila, andando a vincere il set per 6-3.

La striscia di game consecutivi per l’ucraina arriva fino a nove, con Yastremska che sale 3-0 nel terzo set. Questa volta è Alexandrova a rimontare e trovare il controbreak nel quinto gioco. Si entra nelle fasi calde della partita ed il break decisivo per la russa arriva nell’undicesimo game. Yastremska annulla quattro match point, ma al quinto Alexandrova chiude i conti sul 7-5, conquistando il torneo di Linz.