WEC, Valentino Rossi: “Il feeling non è così male dopo il Prologue”

Riparte questo fine settimana il FIA World Endurance Championship con la 1812km del Qatar, evento da dieci ore che si terrà venerdì 28 febbraio. Per la seconda volta sarà presente full-time anche Valentino Rossi, atteso nella competitiva LMGT3 a bordo della BMW M4 GT3 EVO numero 46 schierata dal Team WRT.

L’italiano condividerà il volante ancora una volta con il Bronze Driver nativo dello Stato dell’Oman Ahmad Al Harthy e con il sudafricano Kelvin van der Linde, ex alfiere di Audi Sport pronto per una nuova avventura con il marchio bavarese.

Rossi vanta due podi nel FIA WEC, ottenuti ad Imola ed al Fuji. Il ‘Dottore’ porterà nel Mondiale al debutto la BMW M4 GT3 EVO che globalmente ha già saputo imporsi in occasione della Michelin 24H Dubai e nella Michelin 6H Abu Dhabi.

L’ex stella del Motomondiale ha riportato in una nota dopo il Prologue dello scorso weekend: “Innanzitutto, è stato bello avere due giorni di test prima dell’inizio della stagione perché hai un po’ di tempo per lavorare sulla macchina, oltre alla gara. Penso che siamo migliorati molto da venerdì a sabato e il feeling non è così male. Il consumo delle gomme fa una grande differenza qui, quindi abbiamo provato molte cose per migliorare questo aspetto che a volte era un po’ difficile per noi in passato. Nel complesso è difficile capire dove siamo al momento. Dobbiamo aspettare la gara”.

Il pilota, che insieme a Raffaele Marciello e Charles Weerts ha concluso al secondo posto l’ultima 12h di Bathurst ad inizio febbraio, ha concluso dicendo: “Sabato mi sentivo a mio agio con la macchina, sono riuscito a guidare un doppio stint e il mio ritmo era buono, quindi è positivo e la squadra lavora sempre duramente. Non siamo ancora i più veloci, dobbiamo migliorare ma siamo sulla buona strada”.

Ricordiamo che quest’anno, in caso di superamento della prima parte delle qualifica, Rossi sarà incaricato di lottare per la pole-position in LMGT3 insieme agli altri Silver Driver presenti nello schieramento. Il Bronze Driver, invece, resta delegato per la ‘Q1’, i migliori accedono di diritto alla seconda e decisiva per le prime file dello schieramento.