Vuelta a Andalucia 2025, Pidcock mette la firma sulla seconda tappa. Sivakov nuovo leader

La nuova vita sportiva alla Q36.5 Pro Cycling Team sta facendo benissimo a Thomas Pidcock. Un inizio di 2025 eccezionale per il corridore britannico, prima con il trionfo in Arabia Saudita all’AlUla Tour (vincendo anche due tappe) e poi ora con il successo nella seconda tappa della Vuelta a Andalucia. Si tratta della nona vittoria in carriera per Pidcock al termine di una frazione particolarmente movimentata con partenza da Alcaudete e arrivo a Torredelcampo.

Pidcock faceva parte di un gruppetto di cinque corridori all’attacco e ha preceduto in volata il colombiano Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers) ed il francese Pavel Sivakov ( UAE Team Emirates-XRG), che è diventato anche il nuovo leader della classifica generale, visto che il belga Maxim Van Gils ( Red Bull – BORA – hansgrohe) è arrivato con oltre un minuto di ritardo.

Dopo una serie di attacchi tutti stoppati dal gruppo, finalmente riesce a crearsi la fuga poco prima del primo GPM di giornata, il Puerto Castillo Locubín. Ad andare via sono Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale), Ruben Guerreiro (Movistar) e Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility). I quattro vengono nuovamente ripresi dal gruppo e si viene a creare nuovamente un’altra fuga, decisamente più ampia.

Lo spagnolo Arrieta riesce ad esserci sempre insieme a Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale), Enric Mas (Movistar), Welay Hagos Berhe (Team Jayco AlUla), Adne Holter (Uno-X Mobility), Axel Laurance (Ineos Grenadiers) e l’italiano Gianluca Brambilla “Q36.5 Pro Cycling Team). Il massimo vantaggio arriva sui due minuti, ma la corsa si spacca completamente ai 60 chilometri dal traguardo.

Arriva, infatti l’attacco da parte di Pavel Sivakov e con lui ci sono anche il francese Clement Berthet (Decathlon Ag2R La Mondiale) è il colombiano Brandon Smith Rivera. Si muova anche Van Gils, che si porta anche dietro Thomas Pidcock. Da quel momento continuano una serie di scatti e controscatti sui continui saliscendi che caratterizzano questa tappa.

Sulla discesa dell’Alto de Los Villares, se ne vanno via in cinque (Pidcock, Sivakov, Rivera, Berthet e Mas), mentre Van Gils deve alzare bianca e piano piano comincia a perdere dai fuggitivi. La vittoria se la giocano questi cinque e lo spunto finale migliore è quello di Pidcock che va a battere in volata Rivera e Sivakov. Quarto posto per il francese Berthet e quinto Mas.