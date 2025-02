Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2025, Balsamo domina la volata e conquista la terza tappa

Dopo il secondo posto di ieri, arriva finalmente la vittoria per Elisa Balsamo. Il suo team, la Lidl-Trek, è riuscito a ricucire il distacco con le fuggitive ed ha pilotato l’italiana durante l’ultimo chilometro. Elisa, scattata presto, è riuscita a non farsi rimontare dalle avversarie, conquistando così la sua 28esima vittoria da professionista. Secondo posto per la norvegese Ingvild Gaskjenn (Uno-X Mobility), terzo per la polacca Agnieszka Skalniak-Sojka (Canyon-Sram zondacrypto).

La terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana femminile è partita da Sagunt ed è terminata dopo 118 chilometri a Valencia. La frazione, quasi del tutto pianeggiante, prevedeva un’unica salita: il Puerto de L’Onoret con i suoi 5,6 chilometri al 4,9% di pendenza media. Nei primi chilometri, molte atlete hanno cercato la fuga ma sono state sempre riprese dal gruppo.

Sull’unica salita di giornata tre atlete, tra cui la leader della generale Demi Vollering (FDJ-Suez) hanno attaccato creando un piccolo gap. Ma, anche in questa occasione il gruppo, sempre molto attento, ha ricucito il distacco. Dopo la discesa, Mireia Benito (AG Insurance-Soudal Team), Maeva Squiban (UAE Team ADQ) e Amber Kraak (FDJ-Suez) hanno sorpreso tutti guadagnando un discreto vantaggio sul gruppo.

La Lidl-Trek di Elisa Balsamo, ha cercato di alzare il ritmo nel gruppo principale per agganciare le tre battistrada e provare a giocarsi la vittoria nella volata finale. Le tre attaccanti, grazie al grande lavoro del gruppo, sono state riprese prima dell’ultimo chilometro. La volata, molto confusionaria, viene vinta da una brillantissima Elisa Balsamo (Lidl-Trek) che finalmente ottiene il successo dopo il secondo posto di ieri e partirà domani con la maglia di leader della classifica a punti.

Demi Vollering (FDJ-Suez) mantiene il primo posto nella classifica generale, aspettando la tappa regina di domani. C’è da segnalare, in chiave Italia, il quinto posto di Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ), il settimo di Arianna Fidanza (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) e il decimo di Nadia Quagliotto (Cofidis Women Team).