Volley, Milano insegue i quarti in Champions League: l’Halkbank Ankara è uno scoglio durissimo

Milano affronterà l’Halkbank Ankara nei playoff della Champions League 2024-2025 di volley maschile. L’incontro d’andata è previsto per mercoledì 12 febbraio (ore 15.00) nella tana della compagine turca: sarà una sfida cruciale per le ambizioni dei meneghini di farsi largo nella massima competizione europea, servirà ottenere un buon risultato in vista della sfida di ritorno in programma all’Allianz Cloud tra un paio di settimane.

La formazione lombarda ha chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle dei polacchi dello Zawiercie dopo aver perso entrambi gli scontri diretti ed è così stata costretta a questo durissimo incontro di spareggio per sperare di qualificarsi ai quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti un’avversaria che poche settimane fa ha battuto Perugia nell’ultima sfida della fase a gironi e che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere.

I meneghini, alla loro prima apparizione in Champions League, sono reduce dal successo in Superlega dove occupano il sesto posto in classifica generale. Il sestetto di coach Roberto Piazza sarà guidato in particolar modo dall’opposto Ferre Reggers, dagli schiacciatori Davide Gardini e Yacine Louati e Matey Kaziyski, dal centrale Edoardo Caneschi e dal palleggiatore Luca Porro. A trascinare l’Halkbank Ankara di coach Igor Kolakovic saranno lo schiacciatore italiano Dick Kooy, il martello Yoandy Leal e l’opposto Marek Sotola.